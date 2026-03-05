Profesorii ar putea boicota simulările din martie

Sursă: realitatea.net

În perioada 16-18 martie au loc probele scrise la simularea Evaluării Naționale, iar în perioada 23-26 martie – cele la simularea examenului de Bacalaureat.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, a anunțat, în mass media din Capitală, că din datele centralizate până acum, „profesorii vor boicota simulările examenelor naționale 2026”.

Rezulatele vin după referendumul pe această temă trimis în școli, potrivit liderului de sindicat, citat de Edupedu.

La Brașov, însă, liderii de sindicat nu au date centralizate ale referendumului. Ligia Mara, liderul sindicatului Diaconu Coresi, a susținut că abia după 14 martie va avea datele finale privind intenția de boicot a simulărilor examenelor naționale.

Pe de altă parte, liderul de sindicat „Spiru Haret” Brașov, Radu Adrian, nu a oferit un răspuns până acum.

Simulările examenelor naționale încep de la jumătatea lunii.

Rezultatele pentru simularea Evaluării vor fi date în 30 martie, în vreme ce pentru simularea bacalaureatului – în 16 aprilie.

