Paștele 2026. Minivacanță de 4 zile pentru angajați și 11 zile de vacanță pentru elevi. Calendarul complet

Românii se pregătesc pentru o minivacanță de patru zile în luna aprilie. Paștele Ortodox, celebrat pe 12 aprilie în 2026, aduce trei zile libere legale care, împreună cu weekendul, formează un interval prelungit de odihnă. Conform legislației muncii, Vinerea Mare și primele două zile de Paște sunt nelucrătoare, oferindu-le angajaților contextul ideal pentru tradiții și familie, potrivit realitatea.net.

Anul 2026 aduce numeroase oportunități de relaxare pentru români, calendarul sărbătorilor legale fiind generos cu „punțile” și weekendurile prelungite. Pentru angajatori, această perioadă impune o planificare riguroasă, asigurând echilibrul între drepturile salariaților și continuitatea activităților în sectoarele critice.

Paștele 2026: Patru zile de liniște pentru angajați și vacanță mare pentru elevi

În luna aprilie, salariații se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile. Paștele Ortodox va fi celebrat pe 12 aprilie, astfel că perioada liberă începe de vineri, 10 aprilie (Vinerea Mare) și se încheie luni, 13 aprilie (a doua zi de Paște).

Este important de reținut că, Paștele Catolic are loc cu o săptămână mai devreme, pe 5 aprilie, iar angajații care aparțin acestui cult vor beneficia de zilele libere conform calendarului propriu. Sectoarele esențiale (sănătate, ordine publică, transporturi) vor lucra în regim normal, însă angajații vor fi compensați cu timp liber sau sporuri salariale.

Pentru elevi, bucuria este și mai mare: vacanța de Paște începe pe 4 aprilie și durează aproape două săptămâni. Cursurile se vor relua miercuri, 15 aprilie, marcând debutul ultimului modul de învățare, care se va finaliza pe 19 iunie, odată cu vacanța de vară.

Calendarul minivacanțelor de vară și toamnă

După sărbătorile pascale, seria zilelor libere continuă cu momente cheie de relaxare:

1 Mai (Ziua Muncii): Pică într-o zi de vineri, oferind tuturor un weekend prelungit de trei zile. Rusalii și Ziua Copilului (1 iunie): În 2026 avem o coincidență fericită. Lunea Rusaliilor se suprapune cu Ziua Copilului, generând o minivacanță de trei zile la început de iunie. Sfânta Maria (15 august): Această sărbătoare va fi într-o zi de sâmbătă. Deși este zi liberă legală, beneficiul este limitat pentru cei care au deja liber în weekend.

Final de an cu pauze prelungite: Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul

Spre finalul anului, românii vor beneficia de una dintre cele mai lungi perioade de odihnă. Sărbătoarea Sfântului Andrei (30 noiembrie, luni) și Ziua Națională (1 decembrie, marți) se leagă de weekendul precedent, formând o minivacanță de patru zile consecutive.

Anul se încheie în spirit de sărbătoare cu un weekend prelungit de Crăciun, deoarece data de 25 decembrie pică într-o zi de vineri.