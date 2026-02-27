Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a promulgat, în această dimineață, legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curtea Constituțională a României.

Șeful statului a precizat că recalibrarea modului de calcul al acestor pensii reprezintă un gest de echitate așteptat de societate și a subliniat că încrederea cetățenilor în stat poate fi recâștigată atunci când reformele cerute devin realitate.

Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale

Totodată, președintele a transmis că munca magistraților este respectată și că rolul acestora în arhitectura statului este pe deplin recunoscut, dând asigurări că va susține măsurile legislative și administrative necesare pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea.