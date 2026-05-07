Moment special pentru Cristi Chivu după titlul din Serie A: întâlnire cu Papa la Vatican

Cristi Chivu va avea parte de un moment special după câștigarea titlului în Italia alături de Inter. Echipa din Milano urmează să fie primită la Vatican de Papa Leon al XIV-lea.

Cum Inter va petrece mai multe zile la Roma înaintea partidei cu Lazio, clubul italian a anunțat oficial că jucătorii, stafful tehnic și conducerea vor participa la o audiență la Vatican.

Întâlnirea cu Suveranul Pontif este programată pentru sâmbătă, 9 mai, la ora 11:00, chiar în ziua meciului din Serie A împotriva lui Lazio.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul cu Lazio, echipa, antrenorul și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican”, se arată în comunicatul publicat de clubul milanez.

Vizita la Vatican va deschide ziua în care Inter va juca pe Stadio Olimpico împotriva formației Lazio, într-o partidă programată de la ora 19:00.