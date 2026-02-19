Actualitate· 1 min citire
Minerii protestează astăzi în fața Guvernului
19 feb. 2026, 09:58
Actualizat: 19 feb. 2026, 09:58
Minerii protestează astăzi în fața Guvernului
Articol scris de Scris de Realitatea de Hunedoara
Aceștia cer venituri compensatorii și tichete de masă
Se anunță proteste uriașe astăzi în Capitală. Minerii vin în București pentru a scanda în fața guvernului Bolojan. Aceștia cer venituri de completare pentru ultimii patru ani în care au fost disponibilizați și acordarea tichetelor de masă. Aceștia vor protesta atât în fața Ministerului Energiei, cât și în Piața Victoriei.
Sindicaliștii precizează că la acțiune vor participa sute de persoane. Sindicaliștii acuză încălcarea contractelor individuale de munca ale salariaților din Complexul Energetic Oltenia, prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă. De asemenea, aceștia amenință cu greva foamei dacă nu-și vor recăpăta beneficiile.
Citește și:
- 10:43 - Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
- 09:59 - Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
- 08:04 - Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News