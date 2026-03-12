Iranul amenință cu o criză energetică în regiune după avertismentele lui Trump privind infrastructura electrică

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ale Americii continuă să crească, după ce oficiali de la Teheran au avertizat că ar putea provoca o criză energetică majoră în regiune, dacă infrastructura lor electrică va fi vizată de atacuri.

Amenințarea vine după declarațiile făcute de președintele american Donald Trump, care a sugerat că Washingtonul ar putea lua în calcul lovirea unor obiective strategice din Iran, inclusiv infrastructura energetică, dacă tensiunile militare vor continua să escaladeze.

Oficialii iranieni au reacționat spunând că orice atac asupra sistemului energetic al țării ar primi un răspuns dur și ar putea avea consecințe grave pentru întreaga regiune a Orientului Mijlociu.

Potrivit acestora, Iranul are capacitatea de a afecta infrastructura energetică din mai multe state din regiune, ceea ce ar putea provoca întreruperi masive de electricitate și perturbări ale economiei regionale.

Schimbul de declarații dure reflectă escaladarea tensiunilor dintre cele două state, pe fondul conflictului mai larg din Orientul Mijlociu și al confruntării indirecte dintre aliații Washingtonului și cei ai Teheranului.

Analiștii avertizează că lovirea infrastructurii energetice ar reprezenta o etapă extrem de periculoasă a conflictului, deoarece ar putea afecta milioane de civili și ar destabiliza piețele energetice internaționale.