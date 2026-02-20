INHGA: Cod galben de viituri, până sâmbătă la prânz, pe râuri din 11 judeţe

Recomandări pentru locuitorii din județele vizate

O atenționare Cod galben de viituri valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din 11 judeţe a fost emisă, vineri, 20 februarie, de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Conform hidrologilor, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 - 21 februarie, ora 12:00, se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri pe râurile din bazinele hidrografice: Nera (judeţul Caraş-Severin), Drincea, Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj).

Lista continuă cu: Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), râul Jiu - pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţul Dolj), Jiu - afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru - amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Argeş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart - amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), precum şi pe râurile din judeţul Constanţa.

Recomandări pentru locuitorii din județele vizate

În acest context, populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionare, să nu traverseze zonele inundate şi să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor.

În plus, este recomandată respectarea indicaţiilor autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, în vederea limitării efectelor posibile ale fenomenelor hidrologice prognozate.