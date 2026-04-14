Inflația a explodat în luna martie, pe fondul crizei carburanților. Rata anuală a inflației a ajuns la 9,9% – INSSE

Sursă: Realitatea Financiara

După o perioadă de dezinflaţie, rata anuală a inflației a crescut la 9,9%, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate marți. Este a opta lună consecutivă în care inflația anuală se menține la peste 9%, după o perioadă în care a scăzut ușor de la o lună la alta.

În martie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,87%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se la servicii, 11,05%, arată datele INS.

În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 10,89%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,67%. Rata trimestrială a inflaţiei în primul trimestru din 2026 faţă de trimestrul similar din 2025 a fost de 9,6%.

Cafeaua, cea mai semnificativă scumpire. Cartofii, mai iefitini ca anul trecut

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri s-au menţinut şi în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 23,29%.

Ouăle sunt mau scumpe față de anul trecut cu 14,63%, în timp ce prețurile fructelor proaspete sunt mai mari cu 14,23%.

Alte creșteri substanțiale se constată la laptele de vacă, 9,69%, la pâine, 9,86%, și la carnea de bovine, 11,47%, iar carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,73%.

Există și reduceri de preț în martie comparativ cu martie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-11,08%), fasole boabe și alte leguminoase (-5,01%), la făină (-3,38%) și mălai (-1,78%).

O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu (-0,52%).

Energia, mai scumpă cu peste 50%

Între mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din martie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 57,20%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (13,41%), iar combustibilii cu 12,93%. În schimb, fața de martie 2025, preţul gazelor este mai mic cu 7,08%.

Biletele de tren au ajuns un lux

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în ultimul an sunt la biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de apă, canal și salubritate cu 15,49%. Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,26%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 12,26%, transportul urban și-a majorat tariful cu 8,88%, iar cel interurban rutier cu 9,48%. Singura scădere de preț în această categorie continuă să fie înregistrată în cazul tarifelor serviciilor aeriene.