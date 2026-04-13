Incendiu de proporții în județul Hunedoara. Două case au fost mistuite de flăcările care amenință și alte imobile din vecini

Un incendiu de proporții a izbucnit, luni, în localitatea Săcărâmb, comuna Certeju de Sus, unde două case au fost cuprinse de flăcări. Reprezentanții ISU Hunedoara spun că există riscul extinderii focului la casele aflate în imediata apropiere.

Pompierii Detaşamentului Deva intervin la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara mecanică, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o ambulanţă SMURD şi 17 cadre militare.

”În sprijinul pompierilor a fost mobilizat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, arată comunicatul ISU Hunedoara. Incendiul se manifesta violent, la două locuinţe şi o anexă, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, cu posibilitatea extinderii focului la casele aflate în imediata apropiere, potrivit ISU Hunedoara.

”De îndată, a fost constituit un dispozitiv de stingere perimetral şi s-a reuşit localizarea incendiului în limitele găsite, precum şi protejarea celorlalte construcţii. Echipajele operative acţionează în continuare pentru lichidarea incendiului”, anunţă autorităţile.

În momentul publicării acestei știri o femeie este asistată medical întrucât a suferit un atac de panică.