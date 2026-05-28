Grefierii și personalul auxiliar din Justiție anunță proteste și oprirea activității după noua lege a salarizării

Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL anunță proteste în instanțe și parchete, după ce a respins proiectul noii legi a salarizării din sistemul public. Reprezentanții personalului auxiliar din Justiție acuză faptul că actuala formă a legii menține diferențe salariale considerate inechitabile și avertizează că sistemul riscă să intre din nou într-un val de procese și blocaje.

Potrivit hotărârii adoptate în Adunarea Generală Extraordinară din 27 mai, între 2 și 5 iunie activitatea curentă din instanțe și parchete va fi suspendată parțial, iar programul cu publicul va fi redus la jumătate. Sindicaliștii spun că măsurile vor afecta toate instanțele și unitățile de parchet, cu excepția cauzelor urgente prevăzute de lege.

Protestele vor culmina cu oprirea totală a activității

Pe 4 iunie este anunțată și oprirea completă a activității în intervalul 08:00 – 12:00, simultan cu consultările organizate pentru familia ocupațională „Justiție”. Reprezentanții sindicatului susțin că protestele vin după ani întregi în care revendicările personalului auxiliar au fost ignorate.

Sindicaliștii afirmă că noua lege riscă să blocheze din nou salariile grefierilor și ale personalului conex pentru încă cel puțin cinci ani. Aceștia invocă experiența Legii 153/2017, despre care spun că a generat procese, recalculări salariale și diferențe majore între angajați.

Sindicatul avertizează asupra unui nou val de procese

Reprezentanții DICASTERIAL susțin că aparenta economie făcută acum prin limitarea salariilor ar putea produce ulterior costuri mult mai mari pentru stat, prin litigii, executări silite și plata diferențelor salariale stabilite în instanță. Potrivit acestora, proiectul noii legi ignoră principiile asumate chiar de autorități, precum egalitatea, nediscriminarea și ierarhizarea corectă a funcțiilor din sistemul public. Sindicaliștii avertizează că există riscul apariției unui „nou val de litigii sistemice”, care ar putea afecta inclusiv angajamentele asumate de România prin PNRR.

Tensiunile cresc în tot sistemul bugetar

Nemulțumirile legate de noua lege a salarizării apar în tot mai multe domenii din sectorul public, pe fondul reformelor asumate de Guvern și al presiunilor privind reducerea cheltuielilor bugetare. În sistemul judiciar, discuțiile sunt cu atât mai sensibile cu cât în ultimii ani numeroși magistrați și angajați din instanțe au câștigat procese privind drepturile salariale. Sindicaliștii avertizează că menținerea dezechilibrelor actuale poate accentua și deficitul de personal deja existent în instanțe și parchete.