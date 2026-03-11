Descoperire arheologică în România. O noua specie de dinozaur descoperită în Geoparcul Țara Hațegului

O nouă specie de dinozaur erbivor, care a trăit în urmă cu aproximativ 70 de milioane de ani, a fost identificată de paleontologi de la Universitatea din București și Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Specia a primit numele Kryptohadros kallaiae, iar descrierea sa științifică a fost publicată recent în revista Journal of Systematic Palaeontology, potrivit unui comunicat al Universității din București.

Un dinozaur „cu cioc de rață” din Cretacic Potrivit cercetătorilor, Kryptohadros kallaiae făcea parte din grupul hadrosauroizilor – dinozauri erbivori din ordinul Ornithischia, cunoscuți popular drept „dinozauri cu cioc de rață”. Fosilele au fost descoperite într-un sit nou identificat în apropierea satului Vălioara, în vestul Bazinului Hațegului, din județul Hunedoara.

Fragmentele fosile provin din depozitele geologice ale Formațiunea Densuș-Ciula, datate la sfârșitul perioadei Cretacice.

Analizele arată că noua specie era înrudită cu alți dinozauri descoperiți în sud-estul Europei, precum Telmatosaurus transsylvanicus din România și Tethyshadros insularis din Italia. Împreună, aceștia formează un grup distinct de hadrosauroide numit Telmatosauridae, care a evoluat în sud-estul arhipelagului european în Cretacicul târziu. La acea vreme, Europa nu era un continent compact, ci un mozaic de insule separate de mări, ceea ce a favorizat apariția unor comunități de animale adaptate mediilor insulare.

