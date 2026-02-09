Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu: „Prin țevi nu circulă politică, nici lacrimile domnului primar, ci ar trebui să circule agent termic”

Daniel Băluță, atac devastator la Ciucu

Daniel Băluță, președintele PSD București, a lansat luni noi critici la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, acuzându-l că preferă „să se plângă” în loc „să se apuce de treabă” pentru soluționarea problemelor legate de furnizarea deficitară a agentului termic în București.

Daniel Băluță, într-o conferință de presă a PSD București, a anunțat că a înaintat Consiliului General al Municipiului București un proiect de hotărâre menit să reglementeze situațiile în care locuitorii nu beneficiază de apă caldă și căldură la parametrii normali.

Potrivit lui Băluță, proiectul urmează să fie dezbătut în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului General programate pentru 24 februarie 2026.

Băluță propune facturarea la prețul apei reci, dacă apa caldă nu este livrată corespunzător

Inițiativa prevede ca, în cazurile în care apa caldă nu este livrată la temperatura corespunzătoare, aceasta să fie facturată la prețul apei reci.

De asemenea, dacă gigacaloria nu este livrată la temperatura normală, locatarii nu ar trebui să plătească integral costul, măsura urmând să se aplice retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026.

Băluță, îndemn pentru Ciucu privind apa caldă a bucureștenilor: „Să se apuce de treabă, să nu se mai plângă”

„Astăzi este timpul să spunem stop nedreptăților și să luăm atitudine. Ca atare, împreună cu colegii consilieri generali, am convocat pentru data de 24 februarie o ședință extraordinară de Consiliu General. Atunci când în scara blocului nu intră apa la temperatura corectă, ea nu trebuie să fie plătită decât la cost de apă rece.

Dacă, în ceea ce privește căldura, gigacaloria nu intră în bloc la temperatura corectă, oamenii nu trebuie să plătească, iar acest lucru este prevăzut în proiectul de hotărâre de Consiliu General, începând de la data de 1 ianuarie 2026. Hotărârea de Consiliu General pe care am depus-o nu face altceva decât să modifice o hotărâre de Consiliu General din anul 2023.

Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureștenii au nevoie de dreptate. Au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldură, au nevoie de respect din partea primarului general.

Așa nu se mai poate. Orașul se scurge peste noi, iar primarul general, în afară de a se plânge și de a lucra intens în această zonă a PR-ului, nu face absolut nimic. Este timpul ca Ciprian Ciucu să se trezească și să se apuce odată de problemele pe care bucureștenii le au.

Cred că rolul pe care îl avem este acela de a fi atenți la ceea ce societatea ne solicită. Oamenii nu mai suportă asta, de aceea, în loc să ne văicărim, să ne aolim și să facem live-uri din tramvai, cred că este mult mai important să rezolvăm această problemă. Nu suntem aleși să plângem în tramvai, sincer. Așa cred.

Încă o dată spun, prin țevi nu circulă politică, prin țevi nu circulă lacrimile domnului Ciucu, prin țevi ar trebui să circule agent termic.”, a declarat Daniel Băluță în cadrul unei conferințe de presă.

