Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Cutremur în România, noaptea trecută: seism resimțit în zona Vrancea la adâncime mare
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54
Un cutremur s‑a produs în noaptea de 15 februarie, la ora 01:54, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.
Seismul a avut magnitudinea 3,5 și s‑a produs la o adâncime de 155,8 kilometri, fiind localizat în apropierea orașelor Focșani, Buzău, Sfântu‑Gheorghe, Brașov și Ploiești.
Cu doar câteva ore înainte, la ora 22:54, aceeași zonă a înregistrat un alt cutremur slab, de 2,4, produs la 120,7 kilometri adâncime.
Vrancea rămâne cea mai activă regiune seismică din România, iar de la începutul anului au fost înregistrate peste 30 de seisme cu magnitudini între 2 și 3,7 Richter.
Citește și:
- 10:43 - Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR regiunea Dobrogea, a depus un important proiect de infrastructură la Ministerul Transporturilor - VIDEO
- 09:59 - Orașele care interzic păcănelele vor rămâne și fără agențiile Loto. Un primar atacă legea „prost gândită”
- 08:04 - Români blocați în Orientul Mijlociu se întorc acasă: avionul a decolat din Dubai spre București
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News