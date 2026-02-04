Colos industrial, prea solid ca să fie dărâmat

Rezistă la un cutremur de 9,4 grade Richter

O clădire emblematică ridicată în anii comunismului, cunoscută pentru producția de materiale fotosensibile ale Azomureș, intră într-o nouă etapă. Spațiul industrial din zona Unirii, Târgu‑Mureș, urmează să fie transformat într-un centru de cartier, după ce actualul proprietar a decis să reconvertească întreaga incintă.

Fosta uzină, care în prezent găzduiește evenimente culturale, petreceri și spectacole de stand‑up, se află în plin proces de regândire urbanistică. Planul Urbanistic Zonal dedicat terenului este în dezbatere publică, iar consultarea oficială este programată pentru vineri, 6 februarie.

Compania Romaris, proprietara actuală, intenționează să transforme spațiul într-o zonă cu funcțiuni mixte – servicii, locuire, mică producție nepoluantă – exact tipul de dezvoltare specific unui centru de cartier.

În documentația depusă, proprietarul explică: „Amplasamentul este propice folosirii de comunitate, prin reconversia urbanistică a incintei spre o zonă de centru de cartier, care poate atrage și locuitori din comunele limitrofe. Se propune adoptarea unei denumiri funcționale care permite reamenajarea, reconfigurarea restructurarea ‘insulei’ urbane ca un centru de cartier, care poate adăposti și mică producție nepoluantă, depozitare, locuințe, servicii”.

O structură prea rezistentă pentru a fi pusă la pământ

Terenul pe care se află clădirile are 6,6 hectare, iar proprietarul nu ia în calcul demolarea. Motivul este simplu: halele și clădirile administrative au fost construite cu o structură extrem de solidă, bazată pe prefabricate masive, grinzi și chesoane de acoperiș.

Clădirile multietajate, folosite în trecut ca laboratoare, birouri și spații tehnice, sunt ridicate pe cadre de beton armat monolit, cu înălțimi ce ajung până la P+9. În 1985, fabrica a fost realizată în colaborare cu gigantul japonez Fujitsu și proiectată să reziste la un cutremur de 9,4 grade pe scara Richter, o performanță tehnică rar întâlnită în România.

Memoriul tehnic arată că, deși structura este intactă, compartimentările interioare și zidăriile exterioare au fost afectate de anii în care clădirile nu au fost folosite.

Singurul producător român de materiale fotosensibile

Secția de materiale fotosensibile a Azomureș a fost, începând cu anii ’80, principalul brand foto autohton. Fabrica producea inclusiv filme medicale, iar înainte de închidere acoperea aproximativ 75% din necesarul spitalelor din România.

Odată cu trecerea la tehnologia digitală, activitatea a devenit nerentabilă, iar producția a fost oprită. În perioada de glorie, filmele realizate la Târgu‑Mureș erau folosite în cinematografie, în spitale și în clinici, în special în radiologie.

Demolarea, o operațiune aproape imposibilă

Clădirea proiectată de Fujitsu este atât de rezistentă încât demolarea ar presupune costuri uriașe. Din acest motiv, proprietarii au ales varianta reconversiei, iar transformarea unor spații în zone culturale a fost prima etapă.

Acum, întreaga incintă se pregătește să devină un nou pol urban pentru locuitorii din Târgu‑Mureș, păstrând în același timp o parte din istoria industrială a orașului.