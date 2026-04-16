Bloc cuprins de flăcări în Craiova: zeci de oameni, evacuați de pompieri - VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață într-un apartament dintr-un bloc situat pe bulevardul Dacia din Craiova. La scurt timp după apelul de urgență, mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru a limita extinderea flăcărilor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, inițial au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de o ambulanță SMURD. Pe măsură ce situația a fost evaluată, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu încă o autospecială de stingere și o autospecială pentru salvare de la înălțime, pentru a putea acționa eficient în condiții de siguranță.

Locatarii au fost evacuați, iar o parte dintre ei au ieșit singuri din bloc

Pompierii au evacuat două persoane din imobil, în timp ce alte 12 au reușit să iasă singure din clădire înainte ca situația să devină periculoasă. Reprezentanții ISU au transmis că, până în acest moment, nu au fost înregistrate victime. Intervenția este în desfășurare, iar echipajele acționează pentru stingerea incendiului și pentru înlăturarea oricărui risc.