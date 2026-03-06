Actualitate· 1 min citire
Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
6 mar. 2026, 19:21
Actualizat: 6 mar. 2026, 19:21
Articol scris de Scris de Realitatea de Hunedoara
Sursă: realitatea.net
Ilie Bolojan declara la acea dată că cele două ordonanțe respectă Constituția.
Avocatul Poporului a transmis, vineri, o sesizare la Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu Ordonanța de Urgență a Executivului care vizează reforma administrației publice centrale și locale, potrivit Agerpres.
Guvernul a adoptat pe 24 februarie două Ordonanțe de Urgentă care vizează reforma administrației publice și relansarea economică.
Premierul Ilie Bolojan declara la acea dată că cele două ordonanțe respectă Constituția și au fost adoptate în ședința de Guvern fără observații, beneficiind de avize favorabile din partea tuturor ministerelor.
