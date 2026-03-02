Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat luni că autoritățile române au primit numeroase sesizări de la cetățeni ale căror zboruri au fost anulate din cauza perturbărilor din traficul aerian internațional.

Potrivit oficialului, cei mai afectați sunt românii aflați în prezent în Indonezia, Cambodgia și Thailanda, unde mulți turiști au rămas blocați fără voia lor.

Aceștia sunt sfătuiți să ia legătura cât mai rapid cu reprezentanțele diplomatice ale României, pentru a primi sprijin în cazul în care le expiră vizele sau riscă sancțiuni.

„Avem mai multe sesizări din diverse colțuri ale lumii, în special din Asia de Sud-Est, unde zborurile au fost anulate. Le recomandăm cetățenilor să contacteze consulatele sau să se înscrie pe platforma e-consulat pentru a putea interveni în relația cu autoritățile locale”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că autoritățile române încearcă să faciliteze prelungirea perioadei de ședere și să evite situațiile în care românii ar fi obligați să plătească amenzi din cauza întârzierilor neprevăzute.

Speranțe pentru o soluție rapidă

Oana Țoiu și-a exprimat încrederea că discuțiile cu autoritățile statelor respective vor avea un rezultat favorabil. „Ne așteptăm la înțelegere din partea partenerilor noștri.

Scopul este ca cetățenii români, care au fost afectați fără nicio vină, să nu fie penalizați și să nu se confrunte cu probleme administrative”, a explicat aceasta.

Ministerul Afacerilor Externe continuă să monitorizeze situația și le recomandă românilor din străinătate să țină legătura cu misiunile diplomatice pentru a primi informații actualizate.