Accident rutier grav în județul Hunedoara. Opt persoane, între care doi copii, au fost rănite

Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de duminică spre luni

Un accident rutier grav a avut loc, în noaptea de duminică spre luni, pe DN 66, în localitatea Băcia, din județul Hunedoara. Opt persoane, între care doi copii cu vârsta de 7 ani, au fost rănite, în urma impactului dintre două autoturisme.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a transmis că cei opt răniți au suferit diverse traumatisme rezultate în urma coliziunii dintre autovehiculele în care se aflau, în total, nouă persoane.

”După evaluarea tuturor celor implicați în evenimentul rutier și acordarea primului ajutor medical, doi băieți, în vârstă de 7 ani, și patru adulți au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Deva, iar alți doi adulți au ajuns la UPU Hunedoara. Cea de-a noua persoană a refuzat transportul la spital”, au spus reprezentanții ISU.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Deva, care au acționat cu cinci ambulanțe și o autospecială dotată cu modul de descarcerare.

În acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul.