Autostrada A1 Margina–Holdea, aproape de finalizare. Ce se întâmplă pe șantier
Autostrada A1 Margina–Holdea
Autostrada A1 Margina–Holdea a depășit 80% stadiu fizic. Tunelurile au fost străpunse, iar lucrările la viaducte continuă. Când va fi gata tronsonul?
Lucrările la secțiunea Margina–Holdea a autostrăzii A1 Lugoj–Deva au depășit pragul de 80% din punct de vedere fizic, iar șantierul a intrat într-o etapă importantă de execuție. Constructorii continuă lucrările la tuneluri, pasaje și viaducte, în paralel cu amenajarea carosabilului și pregătirea infrastructurii pentru viitoarea circulație.
Tronsonul reprezintă una dintre ultimele secțiuni care împiedică circulația neîntreruptă pe autostradă între Sibiu și Nădlac. Potrivit estimărilor prezentate de reprezentanții CNAIR, circulația pe acest sector ar putea fi deschisă în prima jumătate a anului 2027.
Lucrările la Autostrada A1 Margina–Holdea au depășit 80%
Pe sectorul Margina–Holdea, cu o lungime de aproximativ 13,16 kilometri în datele recente de monitorizare, stadiul fizic al execuției a ajuns la aproximativ 80%, în timp ce progresul financiar se apropie de 70%, potrivit datelor centralizate la jumătatea lunii octombrie.
Proiectul este realizat de asocierea Spedition UMB – Tehnostrade – SA&PE Construct – Euro-Asfalt, în baza unui contract de proiectare și execuție în valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, fără TVA.
Una dintre cele mai importante componente ale proiectului o reprezintă construcția celor două tuneluri, necesare pentru traversarea zonei cu relief dificil și pentru reducerea impactului asupra mediului.
Tunelurile de pe A1 Margina–Holdea au fost străpunse integral
Un moment important pentru evoluția proiectului a fost atins în septembrie 2026, când toate galeriile celor două tuneluri au fost străpunse.
Tunelul 2, cea mai amplă structură de acest tip construită până acum pe o autostradă din România, are două galerii cu lungimi de 1.985 de metri și 1.825 de metri.
Excavațiile au fost realizate pe parcursul a aproximativ doi ani, cu activitate permanentă, 24 de ore din 24. Pentru această etapă au fost mobilizați aproximativ 900 de muncitori, care au lucrat pe zece fronturi de lucru.
Tunelul 1 este alcătuit, la rândul său, din două galerii, cu lungimi de 415 metri și 367,5 metri.
După finalizarea excavațiilor, constructorii continuă lucrările de cămășuire cu beton, hidroizolație și amenajare a infrastructurii interioare. Urmează și instalarea echipamentelor tehnice necesare funcționării în condiții de siguranță, inclusiv sistemele de ventilație, comunicații și protecție împotriva incendiilor.
Cum avansează lucrările la viaducte și pasaje
Pe lângă tuneluri, un volum important de lucrări este concentrat la pasajele și viaductele construite de-a lungul traseului.
Potrivit informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara în octombrie, progresul fizic la nivelul acestor structuri era de aproximativ 70%.
În zona Margina, la pasajul de la kilometrul 48, au fost montate toate cele 64 de grinzi, precum și predalele aferente tablierului.
La pasajul de la kilometrul 52+150, cea mai lungă structură de pe acest sector, lucrările ajunseseră la aproximativ 65%. Din totalul celor 208 grinzi prevăzute, 82 fuseseră deja montate.
Și viaductul de la kilometrul 53+471, amplasat între cele două tuneluri, a înregistrat progrese importante. Toate cele 24 de grinzi și predalele aferente au fost instalate, constructorii trecând la realizarea armăturii pentru placa de suprabetonare.
În apropiere de Holdea, la viaductul de la kilometrul 55+775, continuă montarea grinzilor, în timp ce la pasajul de la kilometrul 56+051 această etapă a fost încheiată, urmând lucrările la predale.
Etapele următoare presupun armarea, cofrarea și betonarea plăcilor de suprabetonare, aplicarea hidroizolației, așternerea straturilor rutiere și instalarea parapetelor și a celorlalte elemente de siguranță.
Când va fi gata lotul Margina–Holdea de pe Autostrada A1
Deși termenul inițial de finalizare era septembrie 2026, lucrările au înregistrat întârzieri, iar deschiderea circulației a fost reprogramată.
Conform estimărilor comunicate de conducerea CNAIR, șoferii ar putea circula pe întreaga secțiune Margina–Holdea în prima jumătate a anului 2027.
După finalizarea lucrărilor, acest tronson va elimina una dintre cele mai importante întreruperi ale Autostrăzii A1 Lugoj–Deva și va permite circulația continuă pe autostradă de la Boița, în județul Sibiu, până la Nădlac, la frontiera cu Ungaria, pe o distanță de peste 360 de kilometri.
Proiectul are o importanță majoră pentru transportul rutier din vestul țării, deoarece va îmbunătăți legătura dintre centrul și vestul României și va facilita deplasarea mărfurilor și a pasagerilor către rețeaua europeană de autostrăzi.
Finanțarea lucrărilor la A1 Margina–Holdea, o provocare pentru autorități
Un alt subiect important îl reprezintă finanțarea proiectului. Contractul a fost atribuit în 2022, iar lucrările au fost susținute inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Deoarece tronsonul nu a fost finalizat în termenul necesar pentru această finanțare, autoritățile au stabilit că lucrările rămase vor fi susținute din bugetul de stat.
Finalizarea secțiunii Margina–Holdea este esențială pentru închiderea coridorului rutier de mare viteză care traversează România de la vest la est și pentru asigurarea unei conexiuni continue între principalele regiuni economice ale țării.
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