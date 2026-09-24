Volkswagen transformă mașina într-o consolă de jocuri. Telefonul va deveni controller

Volkswagen va introduce jocuri video în sistemul de infotainment al unor modele din 2027. Telefonul mobil va putea fi folosit drept controller.
Volkswagen pregătește o funcție inedită pentru sistemele de infotainment ale mai multor modele care vor ajunge pe piață începând din 2027: șoferii și pasagerii vor putea juca jocuri video direct pe ecranul mașinii, folosind telefonul mobil pe post de controller.
Producătorul german va integra platforma de gaming AirConsole, dezvoltată de compania N-Dream, în sistemul multimedia al unor automobile Volkswagen. Printre modelele vizate se află Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R, dar și mai multe modele din gama electrică ID.
Telefonul mobil devine controller pentru jocurile din mașină
Noua funcție este concepută în special pentru momentele în care automobilul este staționat, iar pasagerii vor să se distreze în interiorul mașinii.
Conectarea se va face wireless: telefonul mobil va putea fi asociat cu sistemul mașinii și utilizat ca un controller pentru jocurile afișate pe ecranul central. În cazul jocurilor multiplayer, mai multe persoane își vor putea conecta propriile telefoane și vor putea participa simultan.
Printre jocurile disponibile se numără Tetris, iar Volkswagen pregătește și variante adaptate ale unor titluri cunoscute. Unul dintre exemple este Pac-Man, care va primi elemente vizuale inspirate de marca germană.
Jocurile vor interacționa și cu iluminarea ambientală
Volkswagen nu se limitează la afișarea jocurilor pe ecranul central. Unele dintre acestea vor putea interacționa cu iluminarea ambientală a automobilului.
Astfel, culorile luminilor din habitaclu se pot modifica în funcție de ceea ce se întâmplă în timpul jocului, pentru o experiență mai bine integrată în interiorul mașinii.
Funcția face parte dintr-o strategie mai amplă prin care producătorii auto încearcă să transforme sistemele de infotainment în adevărate platforme digitale, nu doar în instrumente pentru navigație și multimedia.
Cât va costa accesul la jocurile video
Accesul la jocuri nu va fi permanent gratuit. Serviciul va fi inclus în abonamentul Volkswagen In-Vehicle Premium Service, care oferă și alte servicii conectate, inclusiv hotspot Wi-Fi și funcții suplimentare de navigație.
Pentru majoritatea automobilelor Volkswagen cumpărate în 2027, producătorul va oferi o perioadă de trei luni de acces gratuit. După expirarea perioadei promoționale, abonamentul va costa 149 de dolari pe an, potrivit informațiilor publicate despre noua funcție.
Prin această integrare, Volkswagen adaugă o nouă componentă experienței digitale din automobil, combinând sistemul de infotainment cu jocurile video și telefoanele mobile ale pasagerilor.