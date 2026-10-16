Urs fotografiat pe strada Toamnei din Hunedoara, după alerta RO-ALERT din zona Castelului Corvinilor

Un urs semnalat în zona Castelului Corvinilor din Hunedoara a fost fotografiat pe strada Toamnei. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT și le recomandă localnicilor să evite apropierea de animal.
Ursul care a declanșat alerta RO-ALERT, fotografiat în Hunedoara
Un urs care a fost observat în dimineața zilei de joi, 15 octombrie, în municipiul Hunedoara a fost fotografiat ulterior pe strada Toamnei. Prezența animalului în apropierea Castelului Corvinilor a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populației.
Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, primul apel la numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat la ora 06:25. Un bărbat a anunțat că a văzut ursul în zona Castelului Corvinilor, pe drumul care face legătura cu centrul vechi al orașului.
Ulterior, animalul a fost surprins într-o fotografie realizată pe strada Toamnei, confirmând prezența acestuia într-o zonă urbană.
Locuitorii au fost avertizați prin RO-ALERT
Apariția unui urs în apropierea zonelor locuite poate reprezenta un pericol pentru oameni, în special în intervalele în care localnicii se deplasează spre serviciu sau își însoțesc copiii.
Prin mesajul RO-ALERT, populația a fost avertizată asupra prezenței animalului și îndemnată să evite zona în care acesta fusese semnalat.
Deocamdată, informațiile publicate nu precizează cu exactitate direcția în care s-a deplasat ursul după ce a fost fotografiat pe strada Toamnei.
Ce trebuie să faci dacă întâlnești ursul
Autoritățile recomandă cetățenilor să păstreze distanța față de animal și să nu încerce să se apropie pentru a-l fotografia sau hrăni.
În cazul în care observă ursul, oamenii sunt sfătuiți:
să nu se apropie de animal și să nu încerce să îl alunge;
să evite zona în care a fost semnalat;
să nu îl hrănească și să nu încerce să îl fotografieze de la mică distanță;
să respecte recomandările transmise prin RO-ALERT;
să apeleze numărul 112 dacă observă animalul într-o situație care pune în pericol persoane.
Prezența ursului în municipiul Hunedoara rămâne un motiv de precauție pentru locuitori, iar orice informație nouă privind deplasarea animalului trebuie tratată cu seriozitate.