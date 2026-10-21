Protest la Mina Vulcan: peste 90 de mineri au rămas în subteran din cauza nemulțumirilor salariale

Peste 90 de mineri protestează în subteranul Minei Vulcan, nemulțumiți de diferențele salariale. Prefectul Hunedoarei discută cu angajații pentru găsirea unei soluții.
Peste 90 de mineri de la Exploatarea Minieră Vulcan, din județul Hunedoara, au rămas în subteran în semn de protest față de diferențele salariale constatate după primirea fluturașilor de salariu. Acțiunea a început marți și continuă miercuri, 21 octombrie 2026, în timp ce autoritățile încearcă să găsească o soluție pentru revendicările angajaților.
Prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, s-a deplasat la Mina Vulcan pentru a discuta cu minerii și cu reprezentanții conducerii Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ).
De ce protestează minerii de la Vulcan
Nemulțumirile au izbucnit după ce mai mulți angajați transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan au constatat că veniturile lor sunt mai mici decât cele pe care le primeau la fostul loc de muncă.
Potrivit liderilor sindicali, diferențele salariale reclamate de minerii transferați ajung la aproximativ 300 de lei. Situația a generat nemulțumiri și în rândul angajaților de la Vulcan, care solicită eliminarea inechităților salariale dintre persoanele încadrate pe categorii profesionale comparabile.
Transferurile au fost efectuate în contextul procesului de închidere a Minei Lupeni, iar angajații mutați la Vulcan urmăresc să își continue activitatea până la îndeplinirea condițiilor necesare pensionării.
Ce solicită angajații Complexului Energetic Valea Jiului
Minerii au formulat două revendicări principale, prin care cer modificarea modului de aplicare a grilelor salariale în cadrul Complexului Energetic Valea Jiului.
Prima solicitare vizează alinierea salariilor angajaților din fiecare categorie profesională la nivelul maxim aflat în plată pentru categoria respectivă.
A doua revendicare se referă la aplicarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în Contractul Colectiv de Muncă aflat în vigoare.
Liderul Sindicatului Muntele, Alin Sîn, a transmis că protestatarii sunt hotărâți să continue acțiunea până când vor primi o soluție concretă. Potrivit acestuia, minerii așteaptă garanții scrise din partea autorităților, în special a Ministerului Energiei, privind rezolvarea problemelor semnalate.
Prefectul județului Hunedoara discută cu protestatarii
Prefectul Szell Lorincz a mers miercuri la Mina Vulcan pentru a-i asculta pe angajați și pentru a discuta situația cu reprezentanții conducerii CEVJ.
Obiectivul întâlnirilor este identificarea unei soluții pentru revendicările salariale și deblocarea situației din subteran.
Protestul are loc într-un moment important pentru sectorul minier din Valea Jiului. Mina Lupeni se află în proces de închidere, în timp ce exploatările Livezeni și Vulcan au, potrivit calendarului legal menționat de autorități, termen de închidere la 31 decembrie 2032.
Până la rezolvarea revendicărilor, minerii își mențin protestul, iar negocierile dintre angajați, sindicat și autorități sunt esențiale pentru încheierea conflictului.