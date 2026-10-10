Cum se acordă ajutorul de încălzire, la Deva. Cererile se primesc de luni, 12 octombrie

Direcția de Asistență Socială Deva demarează, luni, 12 octombrie 2026, sesiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suplimentului pentru energie.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, iar suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe perioada 1 noiembrie 2026 – 31 octombrie 2027.
CINE POATE BENEFICIA:
– familiile cu venit net mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană
– persoanele singure cu venit net mediu lunar de până la 2.053 lei
UNDE SE DEPUN CERERILE:
Cererile și documentele justificative se depun în următoarele locații:
– clădirea Pieței Centrale Deva, etaj 1, birourile nr. 24, 25 și 26 (Compartiment Beneficii și servicii sociale); program: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00
– sediul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1, Compartiment VMI); program: luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00 – în cazul persoanelor care beneficiază de venit minim de incluziune
Cererile și documentele justificative pot fi trimise și online, pe adresa: [email protected].
ACTE NECESARE pentru acordarea ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie (în funcţie de situaţie):
– acte de identitate pentru toți membrii familiei
– certificat de căsătorie/deces/sentință de divorț
– adeverință salariu/cupon pensie sau orice alt document care să ateste veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (se iau în calcul inclusiv bonurile de masă, indemnizațiile de șomaj, indemnizațiile speciale, veniturile din activități agricole etc.)
– document din care să rezulte calitatea de proprietar/chiariaș/comodatar al locuinței, clauză de întreținere, uzufruct viager, habitație viageră (în cazul contractului de închiriere, se prezintă dovada înregistrării la ANAF)
– factură de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale
– adeverință eliberată de Asociația de Proprietari privind numele, prenumele și numărul persoanelor care locuiesc în imobil
– cerere – declarație pe propria răspundere (formularul poate fi descărcat de pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Copii și familie)
– acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat de pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Copii și familie)
– alte acte doveditoare privind componența familiei, acolo unde este cazul (ex.: adopție, plasament, tutelă/curatelă, soț sau soție declarați dispăruți, arestați preventiv sau care execută pedepse privative de libertate etc.).