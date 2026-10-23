Proiect legislativ: scutire de la impozitul auto pentru un singur autoturism

Publicat 23 oct. 2026, 08:17 Sursă spotmedia

O inițiativă legislativă prevede scutirea automată de la plata impozitului auto pentru un singur autoturism deținut de fiecare persoană fizică, indiferent de norma de poluare.

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