Dian Popescu, dezvăluiri despre gazele de la Neptun Deep: „OMV a stabilit prețul pentru următorii 7 ani"

Dezvăluiri-șoc au fost făcute de Dian Popescu, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu. Expertul în energie a scos la iveală înțelegerea de tip Petrom, prin care OMV acaparează resursele de gaz ale țării, conform Realitatea PLUS.
Acesta spune că România ar putea plăti 170 de euro pe Megawatt-Oră în energie, după ce statul și-a exercitat dreptul de preemțiune de la Neptun Deep. Astfel, austriecii a obținut un contract în valoare de peste 2,5 miliarde de euro de la stat și au stabilit prețul pentru următorii 7 ani.
„OMV are nevoie să vândă gazele din Neptun Deep în acest moment, pentru că are nevoie să intre în concurență cu nouă asociata Adnoc din Arabia din Emiratele Arabe la Combinatul Petrochimic Borealis. Legea offshore spune că trebuie să întrebi statul român, care are drept de preempțiune. Ei, da, nu spune dreptul de preempțiune de preț! Aici a fost șmecheria!
A pus pe Boloș, iar Boloș a trimis Parlamentului. Parlamentul, tot Anca, a votat prostia asta în care au stabilit prețul aproape de 50 euro pe megawatt-oră de gaze. La 50 euro megawatt-oră de gaze (48,90 și ceva, rotunjești 50), prețul energiei, dacă luăm gazele la prețul ăsta, va fi de 170 euro pe megawatt-oră transformat în energiei din prețul de 50 euro pe megawatt-oră al gazelor.
Este vorba de un contract de 2,5 miliarde de euro, un contract de 2,5 miliarde vânzare garantată de statul român prin lege! Prin lege dată în Parlament, orice bancă îl finanțează. A stabilit prețul gazelor, nu înțelege nimeni... Aici instituțiile ar trebui să se sesizeze! Prețul gazelor se modifică de la o zi la alta! De unde știi tu peste 2 ani că nu va fi 30 euro? În lege scrie clar cât. Lumea trebuie să înțeleagă: nu avem capacitate de stocare! Faptul că am pus România... a stabilit prețul energiei în România în următorii 7 ani la 170 euro pe megawatt prin stabilirea prețului gazelor... Prețul gazului este de referință în prețul energiei, de aia prețul energiei a fost foarte ridicat”, a declarat Dian Popescu.