„All of the stories we read as kids seem to be based off of this amazing country. This is a must do on any Romania/Transylvania road trip!/ Toate poveștile noastre citite în copilărie par a fi din această minunată țară. Este neapărat un lucru ce trebuie făcut de oricine în călătoriile din România, Transilvania!”, cu referire la Castelul Corvinilor. Aceasta este concluzia tinerilor americani după vizita la castelul de la Hunedoara!