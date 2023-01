Raed Arafat – Șeful DSU spune că numărul pacienţilor care se prezintă la Unităţile de Primiri Urgenţe s-a dublat în 2022, faţă de anul 2021.

„În anul 2021, unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe din ţară au văzut 2.482.967 de pacienţi. În anul 2022, ne-am întors la perioada prepandemică şi chiar cu creştere, la 4.570.111 pacienţi văzuţi în unităţile şi compartimentele de primiri urgenţe. O să spună cineva că nu toţi aceşti pacienţi trebuie să ajungă aici. Da, aşa este. Dar haideţi să vedem procente. Codul Roşu şi Codul Galben împreună, în anul 2021, au fost în jur de 650.000 de cazuri. În anul trecut, 2022, au ajuns la 750.000 de cazuri. Unde viaţa este în imediat pericol sau cazul poate să se degradeze şi să ajungă foarte rapid la Cod Roşu.

După care codul verde, de la 2.366.144, în 2021, la 3.166.656 în 2022. Deci o creştere puţin sub un milion de cazuri. Aici e confuzia de codul verde pe care îl folosim în stradă, unde zicem că pacientul nu are probleme majore şi putem aştepta, şi codul verde de la UPU, care înseamnă că pacientul are nevoie de resurse semnificative, nu poate fi rezolvat în altă parte, dar poate aştepta, pentru că starea lui nu pune viaţa în pericol. Vă dau exemplul unei fracturi, a unei plăgi de cusut, a unei dureri… Şi atunci bolnavul poate aştepta până să fie văzut şi poate trece de 10-15 minute în care trebuie rezolvate şi primite cazurile de cod roşu şi galben”, a declarat Raed Arafat.