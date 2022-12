Guvernul a finalizat proiectul de buget pentru anul viitor și l-a lansat în dezbatere publică, iar votul va fi dat mâine. Chiar dacă suntem loviți crunt de crize suprapuse, autoritățile sunt optimiste și estimează că PIB-ul va crește cu aproape 3%, la peste 1.500 de miliarde de lei. Suntem anunțați că va fi majorat și salariul mediu net, de la 3800 de lei la peste 4200 de lei.

În contextul războiului de la granițe, bugetul de la Ministerul Apărării va fi majorat la 2,5% din PIB. Asta inseamnă aproape 13 miliarde in plus fata de acest an. Totuși, alte minsitere-cheie, precum cel al Energei vor primi mai puțini bani, cu 64% în minus față de anul trecut. Justiția va pierde aproape 52%, Sănătatea 6,3%, iar ministerul Muncii- aproape 5%.

Deciziile guvernului au stârnit deja revolte iar astăzi am asistat la un protest de amploare al angajaților din învățământ. Profesorii ies în stradă nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Dascălii din Buzău au dat startul. Ei spun că se simt discriminați pentru că sunt în totdeauna ultimii care primesc majorări de salarii și de sporuri. Oamenii atrag atenția că nu mai fac față prețurilor uriașe. De-a lungul timpului, sindicatele au cerut majorarea salariilor cu 16%, însă s-a acordat doar o pătrime din acest procent. Mai mult, angajații susțin că nu au fost plătiți pentru orele suplimentare, iar protestele vor continua în întreaga țară.

Există mari nemulțumiri și din partea elevilor! În proiectul de buget, educația primește cei mai puțini bani, doar 2,1% din PIB, iar acum se cere demisia Ligiei Deca, ministrul de resort. Învățământul a fost după 1989 Cenușăreasa acestei națiuni, iar efectele se resimt din plin. Dacă nu vom înțelege să aplicăm azi măsuri serioase în acest domeniu și să redirecționăm sume consistente în școli, să nu ne mire dacă mâine vom rămâne fără țară! Dar cum să ne gândim la viitor, când primim lovitură după lovitură!

Așa cum era de așteptat, taxele și impozitele vor crește cu cel puțin cinci procente. Deși parlamentarii au decis să amâne cu doi ani această decizie, birurile vor fi totuși mărite cu rata inflației din 2021, conform prevederilor din Codul Fiscal. Mai mult, controversata Ordonanță privind „taxa pe soare” despre care ministrul Energiei, Virgil Popescu spunea că nu există, s-a publicat în Monitorul Oficial.

Autoritățile administrației publice și ANRE pot aplica tarife celor care produc acasă de energie din surse regenerabile de la 1 decembrie 2026. Spre exemplu, vor fi taxați cei care primesc bani de la stat pentru a produce energie dar și dacă, la nivel național, cantitatea de energie din fotovoltaice depășește 8% din cantitatea de energie folosită. În acest moment nu se știe exact despre ce tarife ar fi vorba. Cert este că ministrul Energiei, Virgil Popescu, a susținut sus și tare că „taxa pe soare” este un fakenews și dădea asigurări că românii care au montat panouri fotovoltaice nu vor plăti nimic.

Ca și cum nu ar fi de ajuns, în timp ce Guvernul estimează o creștere de 2,8%, analiștii spun că economia mondială este pe cale să se confrunte cu unul dintre cei mai grei ani din ultimele trei decenii. Iar poporul face față cu greu prețurilor tot mai mari. Cheltuielile depășesc cu mult veniturile, iar din cauza scumpirilor, o treime dintre părinți ar vrea să sară peste sărbătorile de iarnă. Statisticile arată aproape 70% dintre familii renunță la cadouri, iar cele care vor avea un buget pentru daruri, nu vor aaloca mai mult de 100 de lei. Chiar și așa jumătate dintre părinți vor alege cadouri care să împlinească nevoi de bază. Datele arată că 55% dintre români nu au avut brad de Crăciun anul trecut, când situația economică era mult mai blândă. Realitatea cruntă este că aceste sărbători vor fi cele mai sărăace din ultimii 20 de ani.

În timp ce doar cei aleși se înfruptă la masa bogăției, noi așteptăm firimituri care nu ne satură. Am fost reduși sistematic, de clasa politică, la statutul de ființe mărunte, oameni împovărați de tot mai multe griji cotidiene, încât nu mai putem privi la imaginea de ansamblu. Iar în jurul nostru se petrec lucruri care reașează întreaga lume pe noi coordonate. Sunt zile decisve pentru întreaga lume, dar și pentru România. Și nu vorbesc doar despre ultimul asalt pentru Schengen, pentru că vedem cum politicienii noștri încearcă să îl convingă pe cancelarul austric să ne dea votul pozitiv.

Apropo de asta, Viena pare a fi Moscova din inima Europei, de unde Putin își pune în aplicare agenda de a distruge acest continent. Lovitura de stat dejucată de Germania reprezintă dovada clară că suntem deja într-un război ce a depășit granițele Ucrainei. Pe modelul lui Hitler, mai mulți extremiști de dreapta și foști militari care făceau parte dintr-o grupare teroristă plănuiau să ia cu asalt clădirea Parlamentului și să preia puterea. După perchezițiile de amploare, autoritățile germane au arestat 25 de oameni suspectați în acest caz. Dacă în vestul cizilizat se întâmplă astfel de situații, în România ori în statele de pe flancul estic, cu democrații șubrede, ce se poate întâmpla oare?

Am văzut și la București asediul asupra Parlamentului de anul trecut. Mulți se fac că nu observă pericolul la care suntem expuși din cauza unor politicieni care nu sunt altceva decât marionete ale intereselor externe. Este cazul ca autoritățile să intervină ferm și să oprească delirul unor lideri care se pozează în Mesia ai poporului, însă urmează planul dictat din alte capitale ale lumii. Dezbatem totul în această seară, dar până atunci vă arăt cum sunt ajutați copiii loviți de foame și de frig din Româniaa. Nu de autorități, ci de oamenii cu suflet mare.