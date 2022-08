Nunta lui George Simion, liderul AUR, și cine se află în spatele partidului, caracatița de sponsori, oameni din servicii și implicarea în politica din România au fost analizate la Culisele statului paralel

Anca Alexandrescu a vorbit despre încrengăturile din jurul AUR, condus de George Simion, și despre rolul unor foști generali SIE, de implicarea lui Eugen Popescu, șeful Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni.

Cine e Eugen Popescu și ce rol are în AUR – Ce ascunde Fundația Națională pentru Românii de pretutindeni

„Descopăr Frăția. Frăția SIE. (…) De ce-l laudă Victor Ponta pe George Simion, de ce, e singurul chior in tara orbilor? Începând să caut despre fundația pentru românii de pretutindeni am dat de un domn care pe vremea lui Adrian Năstase era șef al departamentului de comunicare, apoi a apărut șef la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentu românii de pretutindeni, la domnul Cioloș. Are si agentie de presă. Cine e principalul sponsor? Pe lângă TAROM. Este Romaqua Group. Frăția SIE revine. După ce l-au executat pe Adrian Năstase , cu ajutorul domnilor de la Romaqua Group. Această companie are in conducere niste fosti generali SIE, inclusiv pe fostul general SIE Ioan Păun, care a fost consul în China, cel care l-a turnat pe Năstase. Și patronul Romaqua Group este domnul acela care a mers <<cu tehnică pe el>> în biroul lui când era președinte al Camerei Deputaților și l-a înregistrat. Dar legătura-legăturilor! Cine e principalul consilier de la Romaqua Group? Dl Ică Voinea, care stătea lângă Dăncilă, care au influențat-o să se rupă de Dragnea și să câștige, cică , la alegerile prezidențiale. Același care a facut lobby puternic la guvern sa treaca legea apelor minerale.

În această combinație apar multe nume de oameni din SIE. Ce s-a băut la nunta dlui Simion? Bere de la una din fabricile Romaqua Group, unde director este Ioan Păun, fost general SIE. A apărut și alături de dl Băsescu, când era cu Moldova. (…) Tot din această fundatie a fost platit si membrul din Phoenix. E o legatura și cu dl Cumpănașu, si el angajat de acest Romaqua Group”, a comentat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

„Chiar așa, să nu fi stiut George Simion cine e in spatele acestei fundaii, cine sunt acesti oameni? Eu i-am mai avertizat pe G. Simion și pe Claudiu Târziu în urmă cu câteva luni că se înconjoară de niste oameni din siajul SIE care le vor distruge demersul politic. În niciun caz nu vreau să-i atac pe George si Claudiu, dar le trag un semnal de alarma. (…) Dacă vreți să fii o alterntivă, de ce vă lăsați partidul penetrat de astfel de personaje? (…) Se învârt in jurul lor tot felul de personaje ciudate, obscure. (…) Apoi ei să iasă să explice. De ce generali SIE sunt in siajul unui partid nou?”, a avertizat Anca Alexandrescu.

„Băieții ăștia, fosti generali, de la Borsec, că asta e Romaqua Group, cumpărată de dl Crețu, care apare in diverse combinatii politicie, acum e în siajul AUR. De să alegi o fundatie cu pete in spate, cu legaturi di serviciile secrete să-și aduni bani ide la nuntă. De ce să te compromiți așa. Care e miza acestor oameni? (…)

Si fostul sef de Stat Major, generalul (în rezervă) Mircea Chelaru, l-am văzut umil la nuntă. Domnia sa a fost avansat in 31 decembrie 1989 in grad de Iliescu pentru merite deosebite în perioada decembrie 1989 si i-au dat si o mie de lei primă, si dl Francisc Toba, care intre timp a plecat din AUR. (…)

Unul dintre sponsorii acestui site, agentie de stiri pentru diaspora – Romanian Global News – rgnpress.ro, e gazeta de perete pentru AUR.

De ce a luat acest domn de la CEC, Petrom, fonduri de la guvern? Cum se face ca acest site primeste sponsorizari și de la Tarom, când este în situația in care este?”, a mai spus Anca Alexandrescu.

SCHEMA GREILOR DIN SPATELE AUR – SPONSORII „DIN UMBRĂ” AI PARTIDULUI

Anca Alexandrescu: „Pe dl Eugen Popescu, președintele fundației, dl Claudiu Târziu il cunoaste de foarte multa vreme, l-am vazut in multe fotogafii cu el. Dl acesta a fost si pe lângă dl Băsescu, a fost numit și de dl Ciolos”. (…)

A fost seful departamentului de comunicare in guvernul Nastase, a facut această fundatie, a câștigat o gramada de bani. Au fost niste discutii când a venit Tăricanu premier, a fost investigată această fundație, cand a fost vorba de contractul de 20 de mii de euro de la Departamentul pentru românii de pretutindeni. Această fundatie avea atunci sponsorizari de la CEC, Petrom, multe instituții de stat. (…)

De ce nu e o fundatie curata? Cand toata lumea e cu ochii pe tine… (…) Această fundație deține și un site pentru Diaspora: ROmanian Global News – rgnpress.ro”, a explicat Anca Alexandrescu.

„E un grup urias. Acest grup are o istorie, sunt o serie de generali fosti SIE. E si fostul consul genral în China Ioan Păun, pe care l-au convinsa sa dea probe la DNA, ca prin intermediul lui au fost aduse bunuri din China pentru familia Năstase, e vorba de dosarul Zambaccian. (…)

Cine e consilierul lui Octavian Cretu? Ică Voinea. Sfătuitorul de taina al Vioricai Dancila, care a incurajat-o sa candideze la prezidențiale si sa se desprinda de Dragnea. (…) O gestiona de aproape pe Dancila, eram aproape si stiam. Sunt fostii ministri din guvernul Dăncilă, dl Bădălău poate confirma, ca a facut presiuni uriase Dăncila sa aprobe legea apelor minerale.

Dl Cumpănașu, tot angajat al lui Romaqua a fost la un moment dat. (…)

Eugen Popescu, care e presedintele fundatiei pt rom de preti a fosyt numit initial in fctie de guv nastase, dupa care l am regasit in guvernul Cioloș, la Institutul Hurmuzachi. A fost un scandal urias cu diplomele false. A castigat in instanta si a fost repus in functie in 2018. (…)

Niste generali SIE. Dl Păun, consul, acum e directorul fabricii de bere Albacher din Romaqua Group. La nuntă ce bere s-a consumat? Albacher. Ce apă? Borsec”, a mai spus Anca Alexandrescu.

Dorin Iacob a menționat că „nu e vorba de o fundatie Soros pe terit României. Iată că și românii s-au invatat sa lucreze cu fundatii, asociatii. Daca ofiteri din anii 90 inteleg sa se apropie de un politician din 2022, care vine cu ideea de suveranism, și nu orice ofiter, SIE, e posibil ca acestia sa observe că curentul suveranist, nationalist incepe sa-si caute loc în Europa impotriva progresismului de la Bruxelles. Și în România avem fundații. Foste servicii secrete se aduna la vedere intr-un astfel de demers politic. (…) Aderenta la AUR va fi mai mare, mai mica, altii probabil o sa vina, o sa plece. E o poza pe care as vedea-o mai degraba ca o asumare pe fata, reala, intr-un demers politic. Au voie sa se asocieze”.

„Nu e la vedere. Omul care se uita la tv nu sta sa caute increngăturile. Nu au dezmintit, au spus ca nu au legatura cu nunta”, a menționat Anca Alexandrescu despre replica celor de la Romaqua. Aceștia au transmis că nu a avut nicio legătură cu nunta lu i George SImion. „Legaturile exista, nu le am inventat noi”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„A apărut din SIE, nu e clar? AUR partid fondat de SIE sau de fosti generali SIE, sa scrie acolo sus”, a spus A. Alexandrescu.

„Sunt oameni care pot sa activeze si in politica, fosti. Rezervistii , serviciile…Decat intr-o conspiratie, sa vina sa candideze, sa stea in fruntea partidelor, si daca publicul ii accepta, nu e nimic rau. Ah, daca păpușerești, esti camarad cu viitorul presedinte al României, fii acolo, in partid”, a adăugat analistul politic Dorin Iacob.

„O sa candideze George Simion? Adică domnii astia vor sa-l faca presedinte pe G. Simion?”, a completat Anca Alexandrescu.

„Au drepturi sa faca si ei politica. (…) Sunt la vedere. Chiar trebuie sa fie in toate combinatiile politice…”, a mai spus D. Iacob, completat apoi de Anca Alexandrescu: „Nu i-au votat, ca atunci nu au stiut ca in spate sunt indivizii astia. (…) Mi-au scris niste domni din AUR, pe pagina mea (Facebook, n.r.), de la Bistrița, că au plecat exact din aceste cauze din partid.

UNDE SE DUC BANII DE LA NUNTA LUI GEORGE SIMION

Prin intermediul aceleiași fundații, George Simion a plătit și trupa Pheonix care i-a cântat la nuntă cu banii promiși unui spital modular anunțat de partidul AUR. Liderul trupei, Nicu Covaci, a confirmat că a încheiat contractul cu FNRP pentru concertul de la Măciuca. După nunta de sâmbătă, luni, George Simion a revenit cu un alt mesaj, că banii vor merge în alt cont, nu al fundației.

Potrivit site-ului georgesimion.ro, liderul AUR și-a îndrumat nuntașii să ofere sumele de bani ori la petrecere în plic, ori în contul bancar al Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni. Aici, Simion spunea că banii vor merge la oamenii necăjiți care n-au acces la asistență medicală.

„George Simion a revenit luni cu un mesaj în care mulțumește tuturor. Și a indicat ca donații un alt cont, nu al fundației. De ce s-a răzgândit?”, a precizat Anca Alexandrescu.

„Din punctul meu de vedere, domnilor George Simion și Claudiu Târziu aveți o problemă. Pe care tre sa o lamuriti , ce-i cu fundatia asta, ce e cu personajele astea în siajul vostru, ce-i cu fosti sau actuali generali SIE. Ei spun ca noi suntem altfel si vad ca fac la fel”, afirmat Anca Alexandrescu, adăugând că va face o adresă „în care să se spună ce tip de contract, intelegere au avut, cum se decontează banii”.

„Toți președinții de partide isi organizau zilele de nastere unde veneau sponsorii . Avem cazul lui Geoana , cu ceasuri tablouori. La Năstase era coada pana in strada si auzeam discutii despre ce tablou, ce să-i dăm. (…)

Dar daca eu, noi la nunta am fi primit donatii nu ne-ar fi luat cineva la intrebari? Daca e vorba de romani din diaspora, fundatia ce treaba are cu nunta?”, a mai spus Anca Alexandrescu.