Simbolul vestitorului primaverii poate lua mai multe forme sugestive, precum cosarul (transmite bunastare), trifoiul (poarta noroc) sau ghiocelul (intruchipeaza prospetimea, puritatea).

Tradiția spune că mărțișorul se pune în piept, pe partea stângă.

Cand se poarta martisorul?

Martisorul se poarta incepand cu rasaritul soarelui in ziua de 1 Martie, insa intervalul variaza in functie de traditiile specifice ale zonelor geografice. In Dobrogea si in Muntenia se obisnuieste ca martisorul sa impodobeasca garderoba in zilele de 1-9 martie, cand Baba Dochia (personaj de legenda) renunta la cele 9 cojoace ale iernii si se pregateste de vremea calda. Pe alocuri, exista si obiceiul alegerii unei anumite zile din cele 9, care sa prevesteasca calitatea vietii in noul an in functie de conditiile meteo.

Alte regiuni geografice promoveaza traditia purtarii martisorului intreaga luna martie, urmand ca podoaba sa fie apoi prinsa de ramurile unui pom fructifer pentru belsug in gospodarie. La inceputul lunii aprilie, multe sate din Romania si Basarabia au gradini cu pomi imbodobiti de martisoare. In alte parti, martisorul se poarta pana la sarbatoarea de Florii.

In alte judete din tara, simbolul primaverii este purtat doar in primele doua saptamani din martie. In satele transilvanene, oamenii atarna martisoarele de usi, ferestre si coarnele animalelor domestice pentru a speria duhurile rele.

In Dobrogea, se obisnuieste ca martisoarele sa fie purtate pana la sosirea cocorilor, urmand ca apoi sa fie aruncate in aer. In Moldova, pe 1 martie fetele ofera martisoare baietilor, urmand ca ei sa intoarca favorul pe data de 8 martie.

Alte repere privind perioada in care se poarta martisorul in mod traditional sunt mult mai plastice. De pilda, oamenii asteapta primele semne de biruinta a primaverii, precum cantatul cucului, inflorirea trandafirilor si a ciresilor, pana revin berzele sau randunelele din tarile calde.

Cum se poarta martisorul?

Odinioara, pe cand martisorul abia isi contura drumul spre a deveni o traditie permanenta, oamenii atarnau aceasta podoaba la gat sau la mana cu o cordeluta rosie sau un snur compus din doua fire rasucite din matase alba si rosie. Se mai folosea, de asemenea, un fir de arnici rosu si unul din bumbac alb.

In prezent, martisorul se poarta la incheietura mainii stangi ca o bratara sau prins in piept, in dreptul inimii, ca simbol al indeplinirii tuturor dorintelor la inceput de primavara.

Obiceiul martisorului se pastreaza in termeni asemanatori si in zona Balcanilor, la aromani si megleno-romani, bulgari, macedoneni si albanezi.

Dincolo de obiceiuri si simboluri legate de martisor, el ramane ca o intrupare a bucuriei de a trai, a dragostei de viata, un semn prin care noi, oamenii salutam renasterea naturii odata cu venirea primaverii. Martisorul ramane, peste timp, simbolul soarelui atotputernic si al puritatii sufletesti.

