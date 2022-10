Proteste au fost organizate în toată țara, în fața Prefecturilor și acesta este doar primul pas. Așa cum anticipam, oamenii nu ies în stradă la chemarea unui partid sau altul. Se revoltă pentru că le-a ajuns cuțitul la os și nu se mai pot hrăni doar cu iluzia unor majorări care să-i ajute să trăiască o zi și încă una. Am spus-o de mult, să vă ferească Dumnezeu, stimați conducători, de furia poporului. Românii sunt obișnuiți cu lipsurile și îndură cuminți, dar totul până la un punct. Deja s-a depășit linia roșie.

Nebunia lui Putin arde nu doar Ucraina, ci a aprins focare în toate colțurile lumii. Retorica pro-război atât din partea Moscovei, dar și a liderilor aliați, reprezintă un semnal clar că luptele care aduc moarte, sărăcie și foamete vor mai continua. Sancțiunile impuse în valuri Rusiei au un puternic efect de bumerang. Ele lovesc fără milă și în economia unei Europe total nepregătite. Dependența față de resursele de care dispune Putin îngenunchează lumea liberă și o condamnă la penurie fără precedent, cea mai gravă de după cel de-al doilea război mondial.

Iar criza energetică este primul cavaler al apocalipsei care se abate peste Vest. Putin pierde teren pe front, dar mânia lui nebună lasă în urmă o Ucraină pârjolită de atacuri nemiloase cu rachete. Liderii lumii trebuie să oprească măcelul care riscă să se extindă și să depășească frontierele țării vecine. Da, Rusia este agresorul și trebuie pus la punct, dar dacă ne lăsăm prinși în acest vortex al urii, întreaga omenire riscă să dispară. Am uitat oare cele două războaie mondiale? Am uitat cum sute de milioane de nevinovați au fost uciși din cauza încăpățânării unor politicieni în costume, care trimit pe câmpul de luptă tineri care să se bată pentru opiniile lor. Lumea are nevoie de pace mai mult ca oricând iar conducătorii acesteia trebuie să se așeze la masa dialogului. Trebuie găsite punctele comune, cele care unesc și nu diferențele care ne separă. Fără îndoială, vinovații care au readus moartea peste omenire trebuie trași la răspundere, dar armele trebuie să tacă iar diplomația să fie cea care să ne aducă pe traiectoria unui consens durabil. Focul nu poate fi stins niciodată cu foc. Sunt sigură că voi primi critici pentru aceste afirmații, chiar dacă am condamnat vehement invazia lui Putin.

Cu toate acestea, ne aflăm în fața unor săptămâni cruciale pentru cursul istoriei și mi-aș dori, din toată inima, să fie pace, mai ales pentru generațiile ce vin în urma noastră. Mă uit în fiecare zi la copiii mei, la cei ai acestei țări și îi mulțumesc lui Dumnezeu că noi nu trecem prin chinurile cumplite la care sunt supuși ucrainenii. Mi-e teamă că acest conflict poate escalada oricând și numai de război nu are nevoie România. Avem oricum destule probleme pe plan intern.

Crizele suprapuse aduc deja sărăcie cumplită în casele multora dintre ai noștri. Aflată la câteva sute de kilometri de frontul unde se poartă bătălii sângeroase, țara noastră pare a fi lăsată în voia sorții. Iar poporul începe să resimtă tot mai tare povara prețurilor uriașe, a facturilor nesimțite și a nedreptăților la care este supus fără milă de clasa politică. Sătui de traiul tot mai greu, seniorii din întreaga țară au ieșit în stradă! Bunicii sunt revoltați din cauza costurilor exagerate la energie și gaze, dar și la mâncare și cer majorarea pensiilor cu 26%, începând din luna noiembrie a acestui an, eliminarea transferului contribuțiilor de asigurări sociale la administratorii privați în 2023 și, mai ales, respect!

Proteste au fost organizate în toată țara, în fața Prefecturilor și acesta este doar primul pas. Așa cum anticipam, oamenii nu ies în stradă la chemarea unui partid sau altul. Se revoltă pentru că le-a ajuns cuțitul la os și nu se mai pot hrăni doar cu iluzia unor majorări care să-i ajute să trăiască o zi și încă una. Am spus-o de mult, să vă ferească Dumnezeu, stimați conducători, de furia poporului. Românii sunt obișnuiți cu lipsurile și îndură cuminți, dar totul până la un punct. Deja s-a depășit linia roșie. Batjocura din Energie, salariile majorate ale primarilor, dar și galopul prețurilor la raft par să fie ultima picătură pentru o națiune de care unii au nevoie doar din patru în patru ani.

Au ieșit românii în stradă și pentru mai puțin, dar acum, când însăși supraviețuirea le este pusă în pericol, revolta este pe măsură. Și s-ar putea să-i trezească la realitate pe mulți dintre cei care vremelnic conduc țara. Statisticile ne arată că în România sunt aproape 4 milioane 800 de mii de seniori. Aproape un milion sunt fără privilegii și primesc pensia minimă de 1.000 de lei. Ei sunt în prima linie a războiului cu foametea! Ei sunt primii sacrificați! Și dacă pentru ei nu se găsesc bani de majorări, pentru soldații de partid din teritoriu există finanțe sau soluții. În ciuda tuturor reacțiilor negative, politicienii merg înainte cu planul de a majora taxele pe care românii le plătesc pentru case. Senatorii au decis creșterea impozitelor pe proprietăți cu până la 50% mai mult. Aceasta este soluția pe care coaliția a găsit-o pentru a crește încasările la bugetul de stat ca să acopere majorările de salariile ale edililor.

De unde credeți că mai putem plăti în plus pentru aroganțele voastre? Oare chiar nu vedeți că numărăm fiecare leuț ca să ajungem la finalul lunii? Iar prognozele economiștilor arată că vom trăi și mai greu. Finalul de an aduce noi scumpiri la mâncare, iar primele luni ale anului viitor se anunță extrem de grele. Asta pentru că inflația se va menține ridicată iar producția va continua să scadă. În plus, carnea și lactatele vor ajunge tot mai rar în farfuriile celor cu venituri mici. Prognozele Comisiei Europene dezvăluie că urmează o perioadă grea pentru întreg continentul, inclusiv pentru români. În continuare, fermierii se vor confrunta cu efectele secetei, cu prețurile uriașe ale importurilor dar și cu presiunea marilor lanțuri de magazine, care nu vor să renunțe la profit nici în plină criză.

Deja în ultimul an alimentele s-au scumpit cu peste 18% doar la noi în țară, iar mulți români au ajuns să împrumute bani pentru a avea ce pune pe masă. Iar la toate aceste drame se adaugă alta care ne lovește fără milă sau menajamente. Coșmarul facturilor continuă, deși a trecut mai bine de un an de la debut. De teamă să nu înghețe în propriile case la iarnă, românii și-au pregătit cele mai groase haine și pături în plus. Cei care pică în capcană și aleg să își cumpere calorifere electrice riscă să scoată lunar bani grei din buzunare. În plus, experții avertizează că regularizările de sfârșit de sezon ar putea aduce facturi halucinante, care pot ajunge și la zeci de mii de lei. Spre exemplu, factura lunară pentru un apartament cu două camere poate ajunge la 960 de lei, pentru un apartament cu 3 camere la 1.280 de lei iar pentru un apartament cu 4 camere la 1.600 de lei. Suntem la mila producătorilor și a furnizorilor de energie, care nu au scrupule și se gândesc la propriul profit.

Mai grav este că totul se întâmplă cu binecuvântarea statului, care profită cel mai mult în urma suferinței a milioane de oameni. Iar dacă la noi nu vrea nimeni să aplice măsuri ferme, ne uităm la ce fac alții. Și în Germania, motorul economiei UE, viața tot mai scumpă i-a scos pe oameni în stradă. Ca și la noi, pentru mii de oameni săptămâna a început cu proteste împotriva politicii energetice a guvernului, a creșterii prețurilor și a consecințelor războiului din Ucraina.

Ca primă soluție, guvernul german a anunțat că va plăti facturile la gaz pe luna decembrie pentru toate gospodăriile și pentru toate întreprinderile mici și mijlocii. Măsura face parte dintr-un pachet social mai larg aprobat de autorități. Mai mult, după plata integrală din decembrie va fi aplicată și o schemă de subvenții diferențiate în primăvară, menită să plafoneze facturile, dar și să-i stimuleze pe consumatori să economisească. Ajutoare în baza acestei scheme vor primi și companiile din industrie, care vor plăti din 1 ianuarie un preț mai mic pentru energie. Pentru acest demers, autoritățile germane vor plăti în jur de 90 de miliarde de euro. În timp ce alții pot, aleșii noștri fac ce știu mai bine: promit marea cu sarea și se împrumută. România a contractat, doar în primele nouă luni ale anului, peste 100 de miliarde de lei.

Statul are un deficit bugetar uriaș de finanțat, adică aproximativ 80 de miliarde de lei. La aceasta se mai adaugă și o datorie publică în valoare de aproape 70 de miliarde de lei. La un calcul simplu, fiecare român este dator cu aproape 6.000 de lei. Adică fix șase pensii ori patru salarii minime. Iar lovitura finală pentru mulți români este creșterea dobânzilor. Indicele ROBOR la trei luni a depășit din nou pragul de 8% iar asta înseamnă că ratele vor exploda din nou în condițiile în care, față de anul trecut, oamenii plătesc deja dublu. În aceste condiții vin date alarmante: pentru un credit de 250 de mii de lei luat pe 30 de ani ajungem să plătim dublu. În toată această pleiadă de vești proaste, vine și una bună și pe care o salutăm: plenul Camerei Deputaților a adoptat cu o largă majoritate, în calitate de for decizional, două proiecte de lege care interzic participarea la alegeri a candidaților condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă nu a intervenit reabilitarea, amnistia sau dezincriminarea. Să vă fie de bine, zicem!

Este nevoie de regenerarea clasei politice pentru ca țara să se ridice din ruinele guvernărilor anterioare, multe dintre ele haotice și care au adus întuneric peste națiune. Înțeleg ca trebuie sa ținem pasul cu schimbările, că lumea se schimba, timpurile se schimba, ne modernizăm- așa cum le place unora sa spună; in schimb nu înțeleg cum poți sa tai rădăcinile timpului, ca sa excluzi anii de formare, sa ii excluzi pe cei ce te-au ajutat sa te dezvolți si sa te acomodezi in aceasta viața. Cum sa excluzi bătrânii din comunitate? Ce suntem noi, trib? Cum sa te bucuri ca moartea lor va lua presiunea de pe buget? Curent neomarxist extraordinar de nociv! Este inuman, nici animalele nu fac asta, de ce noi? Redefinim sărăcia la televizor cu procente in bătaie de joc, cu alte cuvinte le spunem zilnic ca vor fi din ce in ce mai săraci pana vor muri, căci în vremuri grele se pun la adăpost conducătorii si nu poporul? Începând cu cei mai vulnerabili dintre noi? Fără respect, fără empatie, fără responsabilitate viitorul îmbrăca haine de temut.

Nimic bun nu va urma! Nu ne dorim sa trăim timpuri atât de întunecate! Sau se crede cineva nemuritor? Toti vom ajunge bătrâni! Deh, și pentru mine, vârsta este doar o cifra! Sunt conștientă ca bătrânețea nu iartă pe nimeni! Dacă semănam semințe otrăvite, când vom ajunge si noi pensionari va fi posibil să trăim și mai greu, pentru că nu am acționat când puteam să facem legile drepte, pentru ca drepturile sa ne fie respectate pana la moarte!

Când priviți in ochii celui mai bătrân sa ii multumiți ca v-a crescut, v-a ocrotit, v-a educat cum a știut mai bine, v-a hrănit, v-a învelit, v-a doctoricit când ați fost bolnavi, v-a alinat când ați fost in suferința si v-a ajutat sa va ridicați când ați căzut! Bătrânii noștri trebuie sa fie puși la loc de cinste in societatea noastră! Sa ii prețuim cât ii avem si sa le facem bătrânețea ușoară! Când privești in ochii unui copil si îl intrebi ce vrea sa fie când va fi mare si îți răspunde: sa fiu fericit! Ii spui ca nu a înțeles întrebarea sau nu s-a înțeles răspunsul? Copiii de ieri sunt bătrânii de azi, copiii de azi sunt adulții de mâine! Sa luptam zi de zi, prin fapte bune, sa așternem fericirea peste sufletele noastre, de la cel mai mare la cel mai mic!”

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir

Așteptăm mesajele și poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected]