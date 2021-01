Cum a fost acest sezon de iarnă pentru afacerile din zona turismului montan?

Știți cum se spune, mai rău să nu fie. Normal că am fost afectați zdravăn de pandemie, au fost și niște bâlbe de care unii au profitat iar alții, mai corecți, au avut de pierdut. Dar eu am o politică în firma, decât să pun clienții în pericol, mai bine suflu și în iaurt. Așa că au fost cazuri în care am anulat rezervări, am refuzat cereri de cazare, am pierdut clienți care veneau doar pentru partea de luat masa. Mi-am păstrat însă pe cei fideli, care s-au simțit în siguranță la noi.

Condițiile meteo v-au fost prielnice?

Nu prea. Am așteptat mult zapada de acum pentru că de la noi se poate ajunge ușor în zona pârtiilor de schi, dar și în drumeții pe alte trasee turistice, de exemplu cetățile dacice. Așa ca ne-ar avantaja ori zăpadă din bleșug, să vină lumea pentru schi sau macar la săniuș și să se bucure de iarnă în natură, pe dealurile dimprejur, fie vreme foarte frumoasă, bună pentru drumeții. În ultima vreme n-am avut parte nici de una, nici de alta. Dar, după cum spuneam, zapada de acum e binevenită și sperăm să țină cât mai mult.

Cum vedeți viitorul turismului din țarp, în condițiile pandemiei?

Trebuie să învățăm să ne adaptăm. Să mergem pe calitate, nu cantitate. Pentru cei care au ales de mai demult acest drum este mai ușor. Noi nu avem decât trei camere pentru turițti în cabana principală, plus cele trei căbănuțe independente, dar care fac parte tot din unitatea noastra, două cu trei locuri și una cu două locuri. Așadar din start la noi nu va fi mare aglomerație. Era, când aveam și restaurantul la interior deschis, dar acum fiecare primește porția de mâncare pe care o dorește în cameră, avem meniu fix și văd că lucrurile merg bine. Nu pot să spun că, din punct de vedere al cazării, am avut mult de suferit.

Ce planuri aveți?

Dacă trece toată nebunia asta am vrea să mai construim două sau trei cabane mici, de cate trei sau patru locuri și, o mai veche idee de-a mea, un bazin unde oaspeții care vin pe timpul verii să poată înpta, pentru că e frumos să respiri aer curat și să mergi în drumeții, dar parcă și să te răcorești în apă, într-o zi toridă de vară, n-ar fi deloc rău, deci o atracție în plus.

Sursa: Realitatea de Hunedoara