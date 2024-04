Realitatea Plus detonează mafia gunoaielor Romprest, susținută din umbră chiar de Florian Coldea.

Mega-dosarul ROMPREST, cu un prejudiciu de aproape un miliard de lei, este o pată neagră în istoria recentă. Acuzațiile sunt de înșelăciune, abuz in serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat.

În urmă cu câteva luni, directorul Romprest, Bogdan Adimi, a fost audiat la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București. Iar suspecți în dosar sunt și Andrei Dracea, unul dintre principalii actionari ai firmei și Orlando Valache, membru în Consiliul de Administratie al companiei.

Potrivit surselor Realitatea, Andrei Dracea împreună cu avocatul Iancu Toader și prin intermediul directorului Bogdan Adimi au deturnat sume uriașe de bani timp de mai mulți ani, aducând un prejudiciu de aproape un miliard de lei Sectorului 1 din București.

Despre toate acestea, dar și despre legăturile lui Florian Coldea cu mafia Romprest, jurnalista Anca Alexandrescu a vorbit în nenumărate rânduri în emisiunile Culisele Statului Paralel.

„Este a nu știu câta oară când se dovedește că anchetele pe care Realitatea Plus le-a prezentat în ultimii 2 ani și jumătate sunt reale. Am luat amendă pentru chestiunea asta de la CNA, pentru că am dezvăluit că există oameni în ANAF care blochează ancheta, care nu vor să dea informații, în favoarea acestei grupări de la conducerea Romprest, care încearcă pe toate canalele, prin diverși interpuși, Florian Coldea, oameni politici, să-și facă mai departe de cap. Ați văzut foarte bine că la Primăria Sectorului 1 este o gaură uriașă, de câteva sute de milioane de euro, am spus cu subiect și predicat că cei de la ANAF sunt implicați în această poveste, este blocată ancheta, sunt protejați. Și nu numai la ANAF”, a spus Anca Alexandrescu.

Noi înregistrări bombă la Culisele Statului Paralel. Cum negocia Doru Trăilă, avocatul din grupul infracțional manevrat de Coldea În plus, în octombrie 2023, Anca Alexandrescu a devoalat faptul că gruparea este protejată de la cele mai înalte niveluri și că se tergiversează soluționarea dosarului Romprest.

„Domnul Adimi nu numai că se lăuda, ci el a și fost un denunțător de serviciu al DNA Ploiești, unitatea de elită a Laurei Codruța Kovesi, el a și fost cablat ca să toarne o procuroarea Mihaela Iorga Moraru.

A și fost folosit de acea unitate de elită. S-a vorbit că în spatele lui Andrei Dracea se află Florian Coldea și alte personaje din zona serviciilor secrete. Pentru că, din informațiile pe care le am, în dosar există elemente clare care arată că banii încasați din gunoaie s-au dus în anumite zone.

Am avut interviuri sub acoperire cu oameni din fostul acționariat al Romprest-ului care au povestit ceea ce s-a întâmplat acolo și am prezentat documente, probe, angajați”, a mai spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

