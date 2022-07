În emisiunea Culisele Statului Paralel, la Realitatea

„Eu aici aș vrea să meargă investigația și mai departe, să aflăm unde s-au dus banii – că nu sunt în dividende la acționari, ci în consultanță la niște băieți deștepti care au facilitat acces la diferite funcții”, a spus Anca Alexandrescu.

Jurnalistul Dan Ionescu: „Contractul propriuzis de salubritate a fost nerespectat. Romprest factura Primăria Sectorului 1 pentru orele de stat, cu anumite personaje din primărie care se regăsec în dosar. Ar fi implicat primarul Tudorache”.

Anca Alexandrescu: „Din informațiile pe care le am, primarul delegase semnătura, dar dl Tudorache va veni în platou și va lămuri. Era altceva decât salubrizare, sortare. Trebuia să se facă licitație pentru acel contract, trebuia făcută licitație. Curtea de conturi a spus că este un prejudiciu uriaș, nu s-a recuprat. Ilegalitate pe toată linia”.

Dorin Iacob: „Problema este următoarea: Curtea de conturi, investigații, informații pe care le-am avut despre nereguli care puneau în dificultate Primăria Sectorului 1 și compania în sine, că are mai mulți acționari și unul dintre ei tot spunea că nu este bine, nu este în regulă. Eu, personal, am întrebat în ANAF filosofii în jurul temei. Au fost informați. Dacă organismele statului când sunt puse să supravegheze să nu fie prejudiciat statul, cetățeanul, o moșmomdește înseamnă că complicitățile sunt mult mai adânci și răsfirate în multe zone. Ceilalți acționari au sesizat toate autoritățile. Noi avem o grămadă de instituții care au menirea de a păzi, toate trebuie să își facă datoria pentru ca lucrurile astea să nu se întâmple. Statul român trebuie să fie activ. Oamenii fac legea după cum consideră ei, dar sunt niște consecințe. Eu am prevenit niște oameni: lucrurile nu sunt în regulă”.

Anca Alexandrescu: „A fost un grup infracțional, a sifonat 200 milionae de euro din bani publici către niște șmecheri. Să se meargă mai departe, pasul următor. Datoria nostră este să facem presiune publică pentru ca autoritățile statului să își facă treaba.

Să ne întoarcem la Mîndrescu. Înțeleg că ați arătat că astăzi dădea concurs pentru membru în administrația companiei de aeronautică…”

Dorin Iacob: „Instituția care controlează toate celelalte instituții și urmărește Autoritatea Aeronautică Civilă se găsește ca membru în administrație dacă câștigă concursul. Tu ești în consiliul de administrație la control care să controleze instituțiile pe care tu le controlezi. Este minunat. Băiatul ăsta e indispensabil. Dar vrea să se retragă la mare, la Constanța. De-asta e țara lui Mîndrescu. 90% din Ministerul Transporturilor spun că dl Mîndrescu conduce. Lucrurile le știm, sunt bine informat cu ele, am discutat cu suficient de multă lume, și serviciile de informații știu. De ce nu se și întâmplă ceva?”.

Anca Alexandrescu: „Îmi spune cineva acum, nu spun cine că aș vrea să îi protejez pe oameni: eu lucrez în ministerul Transporturilor și dl Iacob are dreptate: Mîndrescu este un șmecher. El și dl Anton, care a sunat ieri disperat după emisiune.(…)

Am mai primit o informație legată de niște note de protocol, o să verific și o să prezentăm mâine, tot legate de Mîndrescu”.

Mihai Belu: „Și eu am primit, să văd dacă se confimă: de ce dau un milion de euro pe lifturi, le proiectează cu cristale Swarovski? Scrie proiectare, dar voi verifica.