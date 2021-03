„La începutul anului, Centrul de Vaccinare din Hunedoara a trebuit amenajat, în regim de urgență, la scurt timp după ce s-au stabilit detaliile campaniei de vaccinare anti COVID-19. Practic, am avut la dispoziție doar câteva zile pentru a-l pune la punct. De aceea am ales atunci să amenajăm centrul în cadrul sălii de sport a Colegiului Traian Lalescu. Din păcate, este singura sală de sport funcțională din oraș care are și un teren de dimensiuni omologate. Copiii și sportivii au nevoie de această sală, pe care nu o putem ține blocată la nesfârșit. Am găsit o altă soluţie, zic eu, mai bună, prin mutarea centrului de vaccinare într-o zonă ultracentrală a orașului, în clădirea Casei Pensionarilor”, declară primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.