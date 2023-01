Efectuarea anuală a unui set de analize specifice vârstei, sexului şi factorilor de risc are rol de prevenţie. Ele pot identifica din timp anumite afecţiuni, care sunt astfel prevenite sau tratate mai eficient.

De asemenea, pot semnala eventuale predispoziţii şi pot evidenţia cât de bine ne îngrijim sănătatea, precum şi modul în care organismul răspunde la tratamente. Analizele preventive variază în funcţie de vârstă, unele teste fiind recomandate după 40 de ani. De asemenea, intervalul la care se repetă analizele diferă, în funcţie de starea de sănătate a fiecăruia. Persoanele cu risc mediu de îmbolnăvire se investighează anual. După vârsta a doua, anumite teste se repetă de două ori pe an.

Analizele, fie ele de sange sau din alte secretii, pot indica diverse patologii si pot ajuta medicul pentru conturarea unui diagnostic si initierea unui tratament corespunzator.

Lista de analize anuale

Hemoleucograma

Pentru ca cele mai frecvente analize sunt cele de sange, este indicat sa stim exact ce poate arata o simpla hemoleucograma. De asemenea, este important sa intelegem si celelalte analize, pentru a putea sti care sunt cele mai importante si cand ar trebui repetate.

Hemoleucograma completa este o analiza recomandata pentru depistarea unor afectiuni cum ar fi: anemiile, iar in cazuri speciale chiar leucemii.

VSH, Fib, PCR/CRP

Alti trei parametri foarte utilizati in practica medicala sunt: viteza de sedimentare a hematiilor (VSH), fibrinogenul (Fib) si proteina C reactiva (PCR/CRP), care reprezinta markerii inflamatori si joaca un rol important in depistarea unor inflamatii localizate in diverse locuri ale corpului.

Aceste trei analize pot fi recomandate in acelasi timp cu hemoleucograma sau separate, dar de preferat toate trei impreuna pentru a pune in evidenta un eventual sindrom inflamator prezent.

VSH-ul are valori diferite in functie de varsta si sex si poate fi scazut in afectiuni precum: anemia cu celule in secera, leucemie, insuficienta congestiva, hipervascozitate sanguina, afectiuni renale, policitemia vera – in care maduva osoasa produce in exces celule sanguine.

Valori crescute ale VSH-ului se intalnesc in: anemie, pneumonie, afectiuni abdominale cum ar fi apendicita, poliartrita, infectii la nivelul pielii sau chiar in perioada sarcinii.

Fibrinogenul este si el modificat in inflamatii acute, alaturi ce cei doi parametri, dar nu este obligatoriu ca intr-o afectiune toti cei trei parametri sa fie modificati.

Proteina C reactiva este o proteina sintetizata la nivelul ficatului, fiind si ea un indicator de faza acuta, ce are un rol important in evaluarea gradului afectiunilor inflamatorii.

Glicemia

Glicemia este o analiza foarte utila, ce ne indica cantitatea de zahar din sange si ajuta la diagnosticarea diabetului zaharat, ce nu trebuie sa lipsesca de pe lista recomandarilor analizelor de rutina.

In functie de valorile obtinute se stabileste un eventual diagnostic si i se explica pacientului eventualele cauze ale glicemiei marite iar acestea sunt: excesele alimentare, stresul, hormoni hiperglicemianti mariti, diabet zaharat nediagnosticat sau aportul insuficient de insulina, lipsa miscarii si un stil de viata sedentar.

O valoare scazuta a glicemiei se intalneste in urmatoarele situatii: lipsa alimentatiei, anumite medicamente, aportul prea mare de insulina, consumul de alcool, in cazul operatiei de micsorare a stomacului in care aportul de mancare este prea mic sau arderile prea intense.

Profilul lipidic

Profilul lipidic reprezinta un grup de teste care arata riscul de boala coronariana. Profilul lipidic complet cuprinde colesterolul total, HDL colesterol (bun), LDL colesterol (rau), VLDL -coleserol, trigliceride, Lipide totale,

LDL colesterolul – colesterolul “rau” – se depune pe peretele arterial, pe care il ingroasa progresiv putand chiar bloca fluxul sanguin. Creste in acest fel riscul de infarct miocardic sau de atac vascular ischemic.

HDL colesterolul – colesterolul “bun” – indeparteaza colesterolul din peretii vaselor de sange si il transporta catre ficat si impiedica depunerea sa. Trigliceridele – o alta forma de transport a grasimilor in organism. Cresterea lor se asociaza cu un risc cardiovascular mai scazut comparativ cu colesterolul.

Transaminaze

Transaminazele sunt enzime care isi au originea indeosebi in ficat (dar si in alte tesuturi). Acestea sunt TGO si TGP. O valoare crescuta trebuie interpretata de catre medic in functie de regimul de viata al pacientului iar daca valorile mari persista si exista si alte analize coroborate, cu valori crescute, se poate pune diagnosticul unei boli de ficat.

Creatinina

Creatinina serica este o analiza care poate indica o perturbare a functiei renale.

sursa text: exquis.ro