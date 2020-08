Un barbat banuit ca ar fi incercat sa sustraga bani trei ATM-uri din judetul Bihor, cu ajutorul unor dispozitive artizanale, a fost prins in flagrant si retinut de politistii bihoreni. Inspectoratul de Politie Judetean Bihor a fost sesizat in urma unui apel la 112 de catre reprezentantii unei banci din municipiul Oradea ca o persoana necunoscuta ar fi montat un dispozitiv in interiorul unui bancomat, incercand astfel sa sustraga bani.

Cel banuit de comiterea faptei a fost descoperit de politisti in trafic, in apropierea strazii Universitatii din municipiul Oradea, in timp ce conducea un autoturism, fiind vorba despre un barbat de 25 de ani, din Hunedoara.

In urma cercetarilor efectuate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, barbatul este banuit ca, in cursul aceleiasi zile, ar fi comis o fapta similara la un alt ATM de la o unitate bancara de pe raza municipiului Salonta si o alta la ATM-ul apartinand unei alte banci, tot din municipiul Oradea.

Politistii de investigatii criminale bihoreni il banuiesc pe acesta ca ar fi incercat sa sutraga diverse sume de bani de la cele 3 ATM-uri din judetul Bihor cu ajutorul unor dispozitive confectionate artizanal, lipite pe fanta de eliberare a banilor, prevazute cu banda dublu adeziva, care ar fi avut rolul de a retine banii eliberati in momentul in care o persoana solicita eliberarea acestora. in niciunul din cele 3 cazuri, barbatul nu a reusit sa obtina astfel banii pe care intentiona sa ii sustraga.

in urma perchezitiei efectuata asupra autoturismului pe care il conducea barbatul de 25 de ani, asupra sa au fost descoperite diverse scule, baghete de aluminiu, banda adeziva si alte obiecte pe care este banuit ca le-ar fi folosit la comiterea faptelor, toate fiind indisponibilizate in vederea cercetarilor.

in urma administrarii probatoriului in cauza, politistii Serviciului de Investigatii Criminale l-au retinut pe hunedoreanul de 25 de ani, pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa de furt in forma continuata (3 acte materiale).

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor continua cercetarile sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, pentru documentarea intregii eventuale activitati infractionale a barbatului de 25 de ani.