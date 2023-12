La mulți ani, Nicoleta! La mulți ani, Nicolae! Vă urez să fiți sănătoși, la trup și suflet. Să vă dea bunul Dumnezeu tot ce vă doriți dumneavoastră. Ne apropiem de finalul acestui an, unul care nu a adus prea multe lucruri bune pentru omenire, cu atât mai puțin pentru români. Violența a devenit noua normalitate și se extinde ca un incendiu violent pe toate palierele. Știrile sunt sumbre, perspectivele întunecate. Și gustul Crăciunului va fi mai scump în acest an. Coșul cu alimente costă acum cu 20% mai mult față de aceeași perioadă din 2022. Cele mai mari prețuri se înregistrează la produsele tradiționale, în special la carnea de porc. În plus, șoriciul a ajuns în unele magazine să coste și 200 de lei, bani pe care majoritatea oamenilor nu și-i permit.

Bunicii, mulți batjocoriți cu pensia minimă abia reușesc să își achite facturile tot mai mari, iar iarna este abia la început. O parte din ei deja fac cozi uriașe la Casele de Ajutor Reciproc, acolo unde se împrumută de câțiva lei pentru a avea ce să pună pe masa de sărbători. Dar cine să îi audă sau să le simtă suferința, când politicienii noștri trăiesc într-o lume a lor, separați de realitatea lumii nedrepte în care trăim. Noua lege a pensiilor a fost aprobată, dar nici acum nu se știe de unde vor veni banii pentru cele două majorări promise, de care seniorii au nevoie ca de aer. În schimb, surse de finanțare se găsesc pentru speciali, mai ales că parlamentarii și-au recuperat pensiile nesimțite prin decizia judecătorilor. Sunt convinsă că ei nu își fac griji pentru coșul de cumpărături, pentru facturi sau întreținere, așa cum suferă cei mulți și ignorați.

Ministrul banilor, Marcel Boloș susține însă că a găsit banii pentru majorările de pensii și salarii din ianuarie, nicio vorbă despre cele din septembrie. Cu toate acestea, el susține că guvernul trebuie să vină cu noi măsuri pentru a asigura bugetul pentru anul viitor. Pe lângă digitalizare, coaliția vrea să umble și la redevențe. Un avertisment cumplit vine însă din partea analiștilor economici. Chiar dacă pensiile cresc de anul viitor, românii vor pierde în realitate, asta pentru că puterea de cumpărare continuă să scadă. Practic, indexarea cu rata inflației de 13,8% este anulată de prețurile care rămân mari mai ales că, din ianuarie, intră în vigoare și noile măsuri fiscale ce aduc un nou val de scumpiri.

Oricât de întunecate ar fi vremurile pe care le trăim, eu vă garantez că există speranță. Ține doar de noi să facem lumină acolo unde se coboară bezna. Sfinții Bisericii ne învață că sufletul curat este cel care s-a izbăvit de patimi și neîncetat se veselește de dumnezeiasca dragoste. Patimă de ocară este mișcarea sufletului împotriva firii. Nepătimirea este o aşezare paşnică a sufletului, in care acesta se face cu anevoie de mişcat spre răutate. Cel ce prin sârguință a agonisit roadele dragostei, acela nu se desparte de ea, chiar de ar pătimi mii de rele. Să ne împăcăm unii cu ceilalți și, mai ales, cu bunul Dumnezeu, de care ne-am îndepărtat. L-am alungat prin păcatele noastre cele multe, dar El așteaptă întotdeauna să ne întoarcem către credință și dragoste.

Am asistat la numeroase atacuri asupra credinței, să nu mai permitem ateilor neomarxiști să ne dărâme cel mai tare stâlp de care s-a sprijinit acest popor în cei peste 2000 de ani de existență. Să facem pace între noi și cu noi înșine, pentru că au sosit vremurile în care trebuie să ne decidem destinul. Atâta timp cât vom fi dezbinați și nu vom gândi și glăsui pe aceeași voce, pe scara puterii se vor urca lideri care își vor permite să facă ce vor cu ce a mai rămas din această țară.

Vă mărturisesc cinstit că nu mai suport să văd cum decidenții se laudă că ajută sărmanii cu acele vouchere pentru mâncare sau facturi. Să nu mai cădem în această plasă, dragii mei! Știu că, pentru mulți, această formă de ajutor este vitală. Însă poporul acesta nu este unul de milogi care așteaptă pomeni. Avem o țară cum mulți nu au, cu resurse care pot dezvolta nivelul de trai în așa fel încât să nu fie nevoie să întindem mâna la „mila” celor aflați vremelnic în poziții-cheie. Pe lângă resursele naturale, cea mai importantă este cea umană.

Voi, dragi și iubiți români! În fiecare dintre voi se află soluțiile pentru salvarea acestei țări. Mereu ne uităm către cei care ne conduc, dar cum ajung acolo și de ce rămân? Oare nu tot prin voia noastră, căci le permitem și le iertăm greșelile și incompetența, care ne condamnă la un destin șters între popoarele lumii? În timp ce unii demnitari rup ringul de dans în cluburi de fițe, noi stăm ca fraierii în trafic, acolo unde infrastructura se prăbușește sub și peste noi. Din elicopter nu se vede dezastrul, nu-i așa? De la înălțimea funcțiilor ocupate pe bani mulți, nu se aude strigătul celor oropsiți. 2024 este anul unui nou început, unul în care cei care au greșit trebuie să dispară democratic, prin vot, din prima linie a politicii. Adresa noastră de email este plina, posta redacției de asemenea, cu mesaje disperate ale seniorilor. Majoritatea ne roagă cu cerul și pământul sa le calculam pensiile și sa le auzim strigatul. Va promit, dragii mei telespectatori, ca vom face în așa fel încât apelul dumneavoastră sa fie auzit de cei care ne conduc. Problemele dumneavoastră vor ajunge pe masa ministrului Muncii și sper ca își vor găsi fireasca rezolvare. Nu este în puterea noastră sa aplicam soluții la chestiunile arzătoare. Vom încerca să le găsim și sa le dam mai departe, celor care au pârghiile necesare pentru a schimba ceva în bine pentru dumneavoastră.

Vedem că România educată este doar un basm de adormit poporul. Tare mă tem de tot ce vine din urmă, căci țara noastră rămâne corigenta, și în acest an, la testele PISA. 51% dintre elevii români au putut atinge nivelul de bază de la Matematică iar la Lectură, doar 58% dintre ei au atins această țintă. După 1989, sistemul de învățământ a fost lovit cumplit de incompetenta și nepăsarea celor care ne-au condus. La minister am avut câte un șef nou aproape în fiecare an. Toți au venit cu proiectele lor și au pus stop celor ce i-au precedat. Nu spun ca toți au contribuit negativ, însă, educația este în ruine. Este drept că, din aceasta cenușă culturală, se ridică și elite. Elevi de geniu care vor alege, cu siguranță, drumul străinătății. Aici nu vor avea loc de puii noilor securiști, care vor ocupa funcțiile-cheie și vor bloca dezvoltarea țării. Asta dacă nu vom curăța România de ciocoii noi, care conduc țara ca pe propria lor moșie. Încă nu este totul pierdut, acum e vremea să luptăm pentru un destin demn între popoarele lumii.

Un editorial de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.