Bună seara dragi telespectatori Realitatea PLUS, bună sera dragi ascultători RFM, bună seara dragă Diaspora. Dragii mei, de când moderez acest tronson și ma confrunt cu atât de multe probleme încerc, am încercat, m-am străduit sa conving oamenii care nu vor sa înțeleagă, sa audă, sa vadă adevarul așa cum este el. Acum inteleg ca așa trebuie sa fie si trebuie sa ii lăsam sa vadă ce vor, cum vor ei.

Oamenii au propriul arbitru. Dezamăgirile ne schimba dar nu ne dărâma, nu ne pun la pământ! Ne închid poate sufletul pentru o vreme dar ne deschid ochii definitiv! Constat ca tot mai mulți se trezesc din somnul ignorantei si e bine ca se întâmpla așa. Suntem în război și, din acest motiv am renunțat la tocuri, la costume, si m-am îmbrăcat in acest costum de militar. Suntem în război cu corupția care ucide zi de zi nevinovați, iar pe cei ce nu ii baga in pământ ii alunga din țară. Suntem în război din cauza dezbinării care ne-a adus în acest punct de nu mai găsește frate cu frate motive să facă pace. Suntem în război cu oameni de stat falși care se jura ca nu fura cu mâna pe biblie și amanetează țara pe generații! Suntem in război cu trădătorii acestui neam care țin resursele blocate doar pentru ei, ca să se îmbogățească în timp ce îi sărăcesc pe alții! Suntem în război cu știrile false, prin care urmașii lui Joseph Goebbels vor sa manipuleze din nou masele ca sa câștige ai lor si nu ai noștri. Care vor să denigreze tot ce e românesc, tot ce e frumos, bun și demn. Înțeleg ca mulți sunt tentați sa aibă mai multe cetățenii ca dă bine, că pot avea portițe de scăpare când lucrurile devin complicate. Poate că o da bine, dar nu în fața noastră- a romanilor autentici care suntem romani cu adevărat, ținem banii aici, investim aici, creăm și ne străduim, în ciuda piedicilor, să păstrăm locuri de muncă aici, plătim taxe și impozite, cinstit până la ultimul leuț. Asta ca sa ajutam statul, nu scoatem banii prin fel și fel combinații cât sa fentăm poporul. A fi un bun roman înseamnă sa ții cu țara, sa faci in țara ta mai mult, mai bine, mai curat și durabil, mai sigur! Sa lași in urma ta nu doar vorbe, ci fapte! Așa, cu telenovele, cu plimbări prin scandaluri sterile care nu produc nimic doar consuma nervi timp, viața de fapt, nu doar ne țin ocupați negativ! Acestă toxicitate ne macină sănătatea, ne blochează oportunitățile, ridică limite, blocaje și ne pune în imposibilitatea de a fi noi, de a fi ce trebuie și merităm să fim! De a crede in noi. De a munci pentru noi, de a acționa pentru noi, de a fi liberi sa gândim, sa trăim, sa construim pentru noi și cei ce ne vor calcă pe urma. Iar când spun „noi”, nu mă gândesc la mine sau la familia mea, ci la familia extinsă, adică poporul român. Majoritatea celor care ne încăpățânăm să rămânem aici, în această stare de permanent război cu corupția, cu lorzii drogurilor, cu mafia susținută politic, am rămas ca sa aducem viață, sa ne înmulțim, nu sa facem umbra pământului degeaba. Aud, de la unii sau de la alții, că fuga de responsabilitate este cea mai bună, că nu e nevoie sa dovedești nimic; că e mai bine sa își asume ceilalți și sa facă ei, ca oricum nu poți face bine pentru toți sau nu ii poți împăca pe toți. Este cea mai nocivă gândire! Toți suntem responsabili pentru ce se întâmplă în această țară. Stop, nu mai merge și așa! Implicați-vă! Asumați-vă responsabilitatea, bucurați-va ca puteți gândi, bucurați-vă ca sunteți înainte de orice ROMÂNI! Trebuie să luptăm, fiecare dintre noi în acest război cu drogurile, care devine din ce în ce mai sângeros cu fiecare zi care trece. Și nu vorbim doar de tineri care consumă și produc nenorociri. Ați văzut ce făcea fostul comisar, șef la Brigada de Crimă Organizată, aghiotant al ministrului de Interne, decorat la Cotroceni! Acest om care s-a pensionat special la 50 de ani și care, care de un deceniu încasează sume uriașe din banii noștri, se droga și se îmbăta iar apoi se suia la volan știind că nu are nimeni ce să îi facă! Unele guri rele spun că se ocupa și cu traficul, nu doar cu consumul. Nu avem însă aceste dovezi, dar cer instituțiilor statului să nu mușamalizeze această anchetă. Acest individ a ucis o femeie chiar de ziua ei! Ne mai miram ca fenomenul e scăpat de sub control când chiar un individ ca el trebuia sa ne apere de acest fenomen, doar a condus structura de combatere a traficului și consumului de droguri. Este clar că nu exista trafic de droguri fără polițiști corupți. Aici, in acest caz revoltător avem dovada! Și astăzi s-a mai petrecut o nenorocire, produsă tot de un om al legi, culmea! Încă un polițist drogat a lovit o femeie după ce s-a urcat la volan. Agentul are 21 de ani și e angajat la IPJ Constanța. Accidentul s-a produs în Caracal, iar șoferul a încercat să mușamalizeze totul. Potrivit unor surse, băiatul provine dintr-o familie bogată, tatăl său ar fi patronul unei firme de tiruri. România este sat fără câini! Ne mai apără cineva de acești indivizi care se cred stăpâni peste viața și moartea noastră? Un alt caz care arată că țara noastră a devenit o junglă din care scapă cine poate s-a petrecut în Bistrița, acolo unde un bărbat și-a împușcat accidental soția, cu o armă împrumutată de la un tânăr care o deținea ilegal! Unde-i lege, nu-i tocmeală! Dar am ajuns piața de desfacere pentru toate nenorocirile de pe acest pământ. Treziți-va romani și uniți-vă ca așa ceva sa nu se mai întâmple! Treziți-vă, debarasați-vă de lene, de indolență, de indiferenta, de circ gratuit! Haideți să trecem la muncă, la rezolvarea problemelor, la aplicarea soluțiilor! Haideți să muncim ca sa facem curățenie și la propriu și la figurat! E vremea sa ne unim în bine. E un an nu greu, ci foarte greu. Peste toate avem un examen greu de dat în 2024. Vrem schimbare? Dacă răspunsul e pozitiv, eu cred că trebuie să începem cu noi. Nu vă mai victimizați, dragii mei români! Gândiți-vă că alții visează la ce aveți voi! Trebuie să facem rai din ce avem! Nu alergați după ce nu aveți, ci construiți cu iubire ceea ce vreți! Doar așa veți avea! Puterea este în interiorul vostru, Dumnezeu este în fiecare dintre voi, trebuie doar sa munciți și doar așa o să reușiți sa va faceți viața cum doriți. Începem? Cu încredere tare ca vom sta la final în picioare, după ce vom vedea lupta câștigată. Stimați români, să nu disperăm, deși bătălia care ni se așterne în față e una foarte grea. Să luptăm să păstrăm acest pământ pentru care au murit înaintașii noștri! Astăzi, aproape 70% dintre marii agricultori se văd nevoiți să își vândă fermele. Și nu le vând românilor, ci străinilor. Elvețieni, turci, arabi! Am ajuns să ne dăm pe degeaba hrana, în timp ce milioane dintre frații și surorile noastre se străduie să economisească pentru a avea ce pune în farfurii. Sute de mii de prunci ai acestei țări adorm flămânzi, cu gândul că ziua care va veni va aduce ceva mai bun. Dar statul român îi tratează pe fermieri cu multă indiferență, iar băncile, care se gândesc doar la profit, oferă credite cu dobânzi uriașe celor care se luptă să își salveze afacerile crunt lovite de efectele războiului și de vremea extremă. Ajutorul de la Europa este infim, iar marile lanțuri de magazine abia primesc marfa autohtonă. În aceste condiții să nu ne mai mire că prețurile cresc amețitor și, de la o zi la alta, vom ajunge să ne permitem tot mai puțin. Pare că suntem singuri în această luptă, dar nu este așa! Dragii mei, când nu mai este nimeni lângă noi, atunci vine Dumnezeu! Nu suntem singuri. Așa cum spune și părintele Zenovie, orice început, cred cu tărie că trebuie să poarte amprenta binelui, „Binelui” cu literă mare! Pentru că lumea de astăzi uită cine este și mai ales de ce este… Ce este cu ea pe acest pământ și care îi este rostul. Creatorul ne-a trimis de-a lungul veacurilor multe mesaje și mai ales mesageri. Oameni sfinți, totul culminând cu venirea pe pământ a Însuși Fiului Său! De ce ni l-a trimis? Care a fost scopul? Aducerea în această lume a BINELUI sub toate multiplele și sublimele lui manifestări! Omul, splendida creația a lui Dumnezeu a primit în semn de respect, nu numai viața, ca dar al darurilor, ci și libertatea! Libertatea, de a alege și de a fi! Iar omul a ales, din păcate, de prea multe ori, războiul, ura, invidia, perfidia și așa mai departe. Cred de asemenea, cu același tărie, că promovând neobosit binele, ne împrospătăm viețile cu tot ce este mai frumos pe acest pământ, ce pare că a obosit de atâta rău. Repet: este timpul să ne unim în bine, dragii mei! Să fim făcători de bine, prin cuvânt și mai ales prin fapte! Sunt în continuare optimistă și cred că se poate! Nu voi înceta să cred în acest adevăr, că împreună putem birui răul! Pe 1 Septembrie a început noul an bisericesc ortodox, care va consemna zi de zi evenimente sfinte și pilde ale desăvârșirii umane, după modelul suprem, Domnul Iisus Hristos! Gând bun tuturor creștinilor ortodocși, la fel, gând de lumină tuturor celorlalți români ce aparțin altor confesiuni religioase! Împreună pornim pe drumul binelui, într-un nou demers spre binele tuturor! Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir