UPDATE Cele mai recente informații furnizate de NEXTA arată că, începând cu ora 5:00 dimineața, scurgerea de amoniac a fost nesemnificativă. Echipele de intervenție trimise la fața locului fac eforturi pentru ca situația să fie ținută sub control. Amoniacul este un gaz toxic incolor, mai ușor decât aerul. Cu toate astea, autotitățile spun că momentan nu există nicio amenințare pentru populație. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime sau răniți.

As of 5:00 ammonia leakage was insignificant. Rescuers are working to precipitate the ammonia cloud. There is no threat to the population. According to preliminary information, there are no victims or injuries.

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022