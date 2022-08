Două persoane au murit, marți, după ce mașina în care se aflau a derapat și a intrat pe contrasens, pe drumul dintre Geoagiu și Orăștie, în județul Hunedoara. Mașina s-a lovit de o autoutilitară care circula din sens opus

O camionetă şi un autoturism s-au izbit violent, iar în urma impactului, doi bărbaţi, cu vârste de 30 – 35 de ani, aflaţi în auoturism, au murit. Victimele au fost găsite încarcerate în maşina zdrobită în urma impactului.

„Am fost solicitați să intervenim pentru acordarea primului ajutor medical victimelor unui accident rutier, produs, în această după masă, pe drumul ce leagă Geoagiu de Orăștie. O camionetă cu autoturism. Două victime încarcerate în autoturism, amândouă de sex masculin, de aproximativ 30-35 ani din păcate decedate, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Cei doi prezentau multiple traumatisme craniene și toracice. A intervenit echipajul SMURD și un echipaj sau cu asistent medical de la Orăștie”, a declarat dr. Călin Dumitrescu, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

„Un barbat in varsta de 38 de ani, din Geoagiu, in timp ce conducea un autoturism pe DC 42, din directia Geoagiu – Orastie, a pierdut controlul volanului, a intrat in derapaj şi a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune frontala cu autoutilitara condusa de un barbat de 42 de ani, din Oraștie. In urma accidentului rutier a rezultat decesul conducatorului auto in varsta de 38 de ani si a pasagerului de pe locul din dreapta – fata al autoturismului condus de acesta, un barbat in varsta de de 45 de ani, din municipiul Petrosani. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, transmit reprezentantii IPJ Hunedoara.