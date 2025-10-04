Valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară, dar în continuare vor caracteriza o vreme rece, local chiar deosebit de rece pentru această dată calendaristică. Cerul va avea înnorări, cu perioade de variabilitate îndeosebi în prima parte a nopții în sud și sud-est. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și Moldova și izolat în celelalte regiuni. Pe alocuri vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1800 m, vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, iar mai ales în prima parte a intervalului izolat și în sud-vestul și în estul țării.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, cu valori mai ridicate în Dobrogea spre 20 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în sud-vest. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În București, vremea se va ameliora, iar valorile termice diurne vor crește față de ziua precedentă, însă se vor situa în continuare sub cele specifice perioadei. Cerul va mai avea unele înnorări la începutul zilei, dar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 4 grade.

Până la ora 10.00 este în vigoare o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ- COD GALBEN de ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Sursa: Newsinn