Astăzi, valorile termice vor crește față de intervalul anterior în majoritatea zonelor, iar în sud-vestul, sudul și estul țării se vor situa în jurul normelor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Va ploua, în general slab cantitativ, în Maramureș, Transilvania, Moldova, iar noaptea și în Dobrogea și local în Muntenia (cu precădere în jumătatea estică).

În zona montană înaltă, cu precădere seara și noaptea, vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în zonele joase de relief (40…55 km/h), dar și pe crestele montane (60…80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață.

În București, valorile termice vor crește față de intervalul anterior și se vor situa în jurul normelor climatologice specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibil ploi slabe în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade, iar cea minimă de 9…10 grade.

