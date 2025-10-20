FC Rapid București a învins-o pe Dinamo București cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii de fotbal.

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) și reușita lui Cristian Manea (74), deși a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).

Dinamo a avut primele ocazii ale meciului (11), dar șutul lui Danny Armstrong a fost respins de portarul Marian Aioani, iar la reluarea lui Nikita Stoinov, atacantul Elvir Koljic a fost cel care a respins din fața porții goale, cu o intervenție acrobatică, un ”scorpion kick”.

Gheorghi Milanov (31) a șut puțin pe lângă poartă din afara careului, iar Maxime Sivis a tras cu stângul din careu, însă Aioani a fost din nou la post (32).

Rapid a avut prima mare șansă de gol prin Kader Keita (34), dar șutul ivorianului din marginea careului a lovit bara.

Dinamo a ratat ultima ocazie de gol din prima repriză, Alexandru Musi șutând imprecis din poziție bună (44).

Claudiu Petrila (53) a avut prima mare ocazie a reprizei secunde, dar a trimis peste poartă din marginea careului mic.

Dinamo a marcat prin Cătălin Cîrjan (55), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Armstrong.

Rapid a deschis scorul în min. 59, când Gnahore a deviat în propria poartă mingea trimisă din corner de Tobias Christensen.

Rapid a rămas în zece oameni (68), Cătălin Vulturar, intrat la pauză, fiind eliminat, la sesizarea arbitrajului video, pentru o intrare tare la Gnahore.

Dinamo a fost aproape de egalare, dar Stipe Perica a trimis slab cu capul din 7 metri (72).

Rapid a dat lovitura în inferioritate numerică (74), Manea marcând simplu din centrarea lui Petrila (74).

Dinamo a mai avut câteva ocazii până la final, dar nu a reușit să înscrie.

În min. 81, Sivis a trimis mingea în transversală, după care Cîrjan a reluat din foarfecă, dar Aioani a respins.

Aioani a fost la post și la șutul lui Mamoudou Karamoko (90+4), de la 18 metri.

La meci au asistat 34.700 de spectatori.

Înaintea meciului s-a încercat ținerea unui moment de reculegere în memoria lui Cătălin Hîldan, Flavius Domide, dar și a victimelor accidentului din Rahova, însă a fost perturbat de suporteri.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid din 11 aprilie 2015 (2-0), potrivit LPF.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 120 ori, de 50 de ori a câștigat Dinamo, de 42 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.

Cu Dinamo gazdă, palmaresul este de 60 de jocuri, 29 de victorii Dinamo, 14 remize și 17 succese Rapid.

Dinamo a pierdut primul său meci acasă în acest sezon.

Rapid are trei victorii consecutive după eșecul cu FC Hermannstadt.