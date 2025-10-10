Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le-a adresat un îndemn plin de inspirație studenților din Anul I ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul ceremoniei de deschidere a noului an universitar.

„Să fiți mereu de Nota 10!”, a transmis vicepremierul, subliniind importanța excelenței, a disciplinei și a devotamentului față de valorile care definesc profesia de polițist. Predoiu i-a încurajat pe tinerii aflați la început de drum să îmbine pregătirea profesională cu cea morală, pentru a deveni repere de integritate și respect în societate, notează umpmv.eu

Distinși parlamentari și demnitari guvernamentali,

Doamnă și Domnilor secretari de stat, subsecretari de stat și conducători de arme și structuri din MAI,

Dragi studenți și profesori ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

Dragi membri ai familiilor și prieteni ai studenților astăzi prezenți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Distinși invitați,

Astăzi, în urmă cu câteva minute, am trăit și simțit cu toții emoția depunerii Jurământului de către noua generație de studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Este un eveniment important pentru Academie și pentru MAI, atât ca simbol, cât și prin implicațiile sale instituționale.

Depunerea Jurământului este un act fondator, definitoriu și determinant pentru fiecare dintre studenți, cei care încep astăzi un proiect esențial pentru cariera lor și pentru MAI.

Deopotrivă, astăzi MAI, prin Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, își asumă responsabilitatea pentru a pregăti o nouă generație de tinere și tineri care au decis să își închine viața profesională legii, cetățenilor, Patriei și Tricolorului, au decis să își închine viața Binelului și semenilor.

Fie doar și pentru această alegere generoasă, pentru actul nobil și curajos de a-și dedica viața Legii și Drapelului, Patriei și Cetățenilor la un nivel înalt de pregătire profesională, aceste tinere și acești tineri studenți merită ca noi toți să ne înclinăm, recunoscători, pentru alegerea pe care au făcut-o, pentru eforturile la care se angajează pentru a parcurge și absolvi cursurile Academiei, pentru Jurământul pe care l-au rostit.

Dragi studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

Pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce ați ales să deveniți mai departe, apărători ai Legii, Cetățenilor și Patriei, eu, ministru al Afacerilor Interne, mă înclin plin de respect în fața dumneavoastră., iar prin mine, se înclină în fața dumneavoastră, astăzi și vă răspunde la salut, întreg MAI, toate cadrele, indiferent de statut, de funcții și de grad.

Și fie ca acest gest să lege între toți cei care servim în cadrul MAI, firele indestructibile ale unei legături bazate pe respect reciproc, pe respect al Legii, pe loialitate și onoare. De astăzi, locul dumneavoastră în cadrul marii familii instituționale a MAI este legat definitoriu de cuvântul și onoarea dumneavoastră, care vor garanta că veți urma și apăra valorile prevăzute de Constituție și de Lege.

Astăzi este clipa în care v-ați legat într-un mod unic de Națiunea Română, de Patrie și Tricolor, indiferent de provocări, de greutăți și sacrificii.

Și mă rog la Dumnezeu pentru fiecare dintre voi ca pe parcursul Academiei și mai departe în carieră să aveți puterea interioară să nu uitați și să nu abandonați niciodată acest Jurământ, să aveți puterea să nu vă lăsați doborâți de greutăți și de tentații și să rămâneți drepți ca brazii de gardă la Tricolor și ai Legii, să nu vă pierdeți entuziasmul și pasiunea care v-au călăuzit până aici, să nu vă pierdeți simțul adevărului și al dreptății și să aveți curajul să luptați întotdeauna pentru ele, să aveți puterea ca să nu abandonați loialitatea și onoarea, disciplina și rigoarea ierarhiei în favoarea veleităților și a frivolităților sau orgoliilor gratuite cu care viața încearcă mintea și sufletul fiecărui om, să luptați învățând neobosit pentru a vă construi bazele unei cariere exemplare de profesioniști ai viitorului în armele pe care vi le-ați ales.

Dragi studenți,

Intrați în Academie într-un moment de răscruce a timpurilor și a lumii, în care tehnologiile inventate de om pun problema adaptării instituțiilor, a legilor, a societăților, testează principiile, procedurile, tacticile, strategiile și metodele tehnice ale multor profesii, între care și cele din universul ordinii și siguranței publice sau al apărării civile și justiției.

Sunteți generația care va fi chemată să folosească curent aceste noi tehnologii, să adapteze profesiile la ele fără a pierde sensul și realizarea practică a valorilor democratice, a drepturilor și libertăților cetățenești. Folosiți noile tehnologii! Generația voastră este cea care unește tradiția jurământului militar cu forța inovației digitale. Înțelegeți instrumentele moderne, dar folosiți-le cu inteligență și responsabilitate față de valori, principii democratice, drepturi și libertăți cetățenești, în apărarea lor.

Până când dumneavoastră veți absolvi Academia, structurile MAI vor trece prin schimbări structurale care vor adapta cu necesitate obiectivă instituția la noile provocări securitare, la impactul noilor tehnologii, la constrângeri multiple și provocări noi, poate că unele necunoscute astăzi. Aceste procese nu se vor desfășura ușor, orice proces de schimbări structurale și funcționale ale unei instituții întâmpină rezistență izvorâtă din tendința de a păstra ceea ce cunoaștem și ne dă confortul rutinei, dintr-o tendință subconștientă de a opri timpul în loc. Fiecare astfel de schimbare impusă de revoluțiile tehnologice și nevoia de adaptare a instituțiilor se termină, mai devreme sau mai târziu, prin modernizare. E în logica firii acestei lumi de a se schimba spre a se adapta și supraviețui. La fel și instituțiile. Fiecare astfel de proces va avea campionii săi și corigenții săi, de fiecare dată cei care au încercat să rămână cantonați în trecut au fost mai devreme sau mai târziu împinși deoparte. Este necesar pentru binele instituției. De fiecare dată, cei care au îmbrățișat viitorul păstrându-și valorile au mers mai departe. Continuă doar cei care se adaptează și răspund comenzii sociale cetățenești. Să rămânem consecvenți în valori, printre care familia și patria sunt fundamentale, dar să fim și inovatori în formele în care ne desfășuram profesia și misiunile.

În alte cuvinte, până când dumneavoastră veți absolvi Academia, o muncă grea și importantă va fi depusă pentru a moderniza MAI, o muncă ce va dura ani de zile, deci. Iar dumneavoastră veți fi beneficiarii acestei munci, prin urmare aveți la rândul dumneavoastră obligația morală și obiectivul necesar să fiți pregătiți la înălțimea noilor provocări și a noilor forme, tehnologii și metode care vor preface substanțial armele, profesiile și instituția MAI.

Stimați profesori,

Astăzi împărtășiți cu studenții responsabilitatea acestui jurământ. Nu formați doar ofițeri, ci oameni care vor purta pe umeri siguranța cetățenilor și încrederea statului. Rolul dumneavoastră nu este doar să transmiteți cunoștințe, ci să modelați caractere. Poate că cel mai important este acela de a modela caractere. Sunteți permanent în fața studenților care vor privi la dumneavoastră și vor evalua la rândul lor, nu doar ceea ce cunoașteți tehnic, ci și ce valori practicați. Și pentru dumneavoastră. fiecare zi este o zi de învățare, nu numai de predare. Prin exigență și prin exemplu personal, cultivați în studenți rigoarea legii, respectul pentru adevăr și forța de a respinge orice formă de corupere morală sau profesională!

Și dumneavoastră aveți în față provocarea modernizării și perfecționării: și dumneavoastră, profesorii, aveți obligația adaptării la noile tehnologii astfel încât să facilitați, nu să împiedicați, formarea studenților în contextul deprinderii acestora.

În fapt, suntem cu toții studenți în acest proces și avem cu toții obligația să învățăm, să ne adaptăm permanent, să avem curajul modernizării și să trecem examenul provocării schimbărilor accelerate din societate și din lume.

Dragi studenți ai Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

Ați depus astăzi Jurământul, în ziua a 10-a din luna a 10-a a anului de intrare în Academie. Cumva s-au legat lucrurile ca să depuneți Jurământul într-o zi marcată dublu de cifra 10. Să fiți mereu de Nota 10!

Și vă propun în încheiere să adoptați acest slogan al generației dumneavoastră: ,,Să fim mereu de Nota 10!”.

Când vă va fi mai greu, când îndoiala vă va încerca în studiu, carieră și misiuni, să vă aduceți aminte de acest slogan care să vă redea puterea ca să continuați : ,,Să fim mereu de nota 10!”.

Cu ocazia Depunerii Jurământului Militar, vă felicit și vă urez mult succes în activitate!