O nouă platformă conversaţională dotată cu Inteligenţă Artificială – Conversational AI Optimization, menită să ajute companiile să înţeleagă şi să îmbunătăţească modul în care sistemele de inteligenţă artificială generativă percep şi descriu brandurile lor, a fost prezentată la ediţia din acest an a conferinţei de tehnologie How to Web de la Bucureşti.

‘Dacă până acum SEO şi campaniile clasice de marketing digital erau armele de bază pentru vizibilitate, odată cu explozia ChatGPT şi a altor modele de limbaj, regulile jocului s-au schimbat. Conform datelor prezentate de Genezio, 77% dintre utilizatorii americani de ChatGPT îl folosesc deja ca motor de căutare, iar tehnologia a devenit cel mai rapid adoptat produs digital din istorie, cu peste 700 de milioane de utilizatori’, subliniază realizatorii platformei, Genezio, într-un comunicat de presă transmis joi AGERPRES.

Potrivit sursei citate, platforma nu se limitează la metrici de SEO sau chatbot performance, ci măsoară întreg parcursul conversaţional: de la prima întrebare pe care un potenţial client o adresează unui model precum ChatGPT, până la dialogul cu agentul AI al companiei sau cu agenţii de suport.

‘Funnel-ul devine conversaţional. Am trecut de la o economie a atenţiei la o economie a intenţiei. Nu mai contează să fii primul în 10% dintre căutări, ci să fii prezent în 80% dintre conversaţiile relevante şi să le ghidezi spre rezultatele corecte. Nu poţi optimiza ceea ce nu poţi măsura. Răspunsurile LLM-urilor nu sunt fixe, se schimbă în funcţie de datele la care au acces. Prin AI Judges, oferim companiilor un mod de a înţelege şi optimiza felul în care sunt reprezentate în conversaţiile generate de AI’, a afirmat, în comunicat, co-fondatorul & CEO Genezio, Andrei Pitiş.

Funcţionalităţile noii platforme inovative includ: Conversational AI Judges – evaluatori independenţi care nu doar notează şi explică răspunsurile modelelor, ci permit companiilor să măsoare KPIs relevanţi şi să obţină insight-uri acţionabile; analize în timp real asupra conversaţiilor cu ChatGPT, Perplexity şi Google AI Overview; simulări proactive de dialog pentru a testa chatbot-urile proprii şi a anticipa scenarii de conversaţie viitoare; monitorizarea siguranţei, acurateţei şi conversiei în interacţiunile AI – human; dashboard-uri live pentru corelarea îmbunătăţirilor conversaţionale cu lead-uri şi vânzări

În 2024, Genezio a ridicat o rundă de pre-seed de două milioane de dolari, condusă de GapMinder Ventures, cu participarea Underline Ventures. La acest moment, platforma este disponibilă pentru un număr limitat de clienţi, cu acces extins pe baza unei liste de aşteptare.

Conferinţa How to Web 2025 este organizată, în perioada 1 – 2 octombrie.

AGERPRES