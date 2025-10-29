Polițiștii din Hațeg au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 19 ani, din comuna Râu de Mori, bănuit că ar fi furat un autoturism de la firma la care lucra și s-ar fi urcat la volan fără permis.

În noaptea de 28 octombrie, în jurul orei 00:20, agenții i-au făcut semn regulamentar de oprire unui vehicul depistat în trafic, însă șoferul nu s-a conformat, fiind urmărit pe raza comunelor General Berthelot și Densuș.

Ulterior, conducătorul auto ar fi abandonat mașina și ar fi fugit pe un teren arabil. La fața locului a fost găsit un pasager de 18 ani, din comuna General Berthelot. Din verificări a rezultat că la volan se afla tânărul de 19 ani, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie. Acesta a fost reținut și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Cercetările continuă pentru furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis.

