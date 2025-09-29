Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter s-a produs dumincă în vestul Anatoliei, fără a provoca victime sau pagube materiale majore, dar a perturbat pentru scur timp traficul aerian pe unul dintre cele două aeroporturi din Istanbul.

Deşi seismul a provocat panică în regiune, nu au fost raportate victime sau răniţi, lucru ce a fost confirmat câteva ore mai târziu de Ministerul Sănătăţii din Turcia, iar presa a raportat doar pagube materiale minore, cum ar fi apariţia crăpăturilor în unele clădiri.

Cu toate acestea, senzorii au emis o alertă la Aeroportul Sabiha Gokoen, situat în partea asiatică a Istanbulului, şi au determinat o scurtă verificare a pistei, care a durat doar cinci minute, dar a forţat două avioane să amâne aterizarea, relatează NTV.