Trei persoane au ajuns la Spitalul Județean de Urgență Deva, duminică, în urma unui accident produs pe drumul național 76 Deva–Brad, în apropierea localității Săliștioara, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

În incident a fost implicat un singur autoturism, în care se aflau cinci persoane. Mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din Deva și Brad, o autospecială de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU Hunedoara, trei dintre ocupanții vehiculului au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire a incendiilor, conform procedurilor standard în astfel de situații.

Sursa: Realitatea de Hunedoara