Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova anunţă, luni, că traficul pe Transalpina rămâne închis.

Stratul de zăpadă măsoară în unele zone şi 40 de centimetri şi este viscol.

”Având în vedere prognozele meteo şi starea părţii carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, precizează DRDP Craiova într-un mesaj preluat de Radio România Oltenia – Craiova.

Meteorologii au prognozat vreme rece, ploi importante cantitativ şi ninsori în zonele montane înalte.

În judeţele judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa va fi cod roşu de ploi.